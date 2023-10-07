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۱۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۲۶

استاد پیشکسوت عکاسی آذربایجان شرقی به دیار باقی شتافت

استاد پیشکسوت عکاسی آذربایجان شرقی به دیار باقی شتافت

تبریز- استاد پیشکسوت عکاسی آذربایجان محمدرضا امتنانی، در ۶۷ سالگی دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، زنده یاد استاد محمدرضا امتنانی متولد ۱۳۳۵ تبریز، از اساتید شاخص و تأثیر گذار هنر عکاسی تبریز بودند که همواره موضوع عکاسی اجتماعی و آئینی ایشان جزو آثار شاخص عکاسی بشمار می‌آید.

شادروان محمدرضا امتنانی با تشرف طی چندین سال به سرزمین وحی، مجموعه عکس حج ابراهیمی را به عنوان پروژه‌ی عکاسی تهیه و تدوین کرده بود که آثار عکاسی ایشان از زوایای مختلف حج ابراهیمی، بازتاب و انعکاس مطلوبی در رسانه‌های فرهنگی جهان اسلام داشته است؛ همچنین بخشی از این مجموعه عکس در سال ۱۳۸۷ از جمله آثار راه یافته به دوسالانه عکس جهان اسلام شناخته شد.

مرحوم امتنانی عضو هیئت مؤسس انجمن عکاسی تبریز و از جمله اساتید عکاسی صاحب نام در عضو هیئت‌های داوری جشنواره‌های مختلف عکاسی بودند؛ همچنین ایشان عضو انجمن عکاسان ایران، انجمن عکاسی تبریز و گروه عکاسان یاد بودند

کد مطلب 5904555

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