وحدت و انسجام نیروهای مسلح آمادگی آنها را افزایش داده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کاظمی صبح شنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح استان قزوین که به مناسبت هفته ناجا در میدان صبحگاه ستاد فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: نیروی انتظامی در سال‌های اخیر به واسطه خدمات و جانفشانی‌های خود در بین مردم دارای احترام و اعتماد است.

وی با بیان اینکه امروز پلیس همراهی مردم با خود را دارد، ادامه داد: باور مردم به اینکه باید به پلیس خدوم کمک کرده و همراه او باشند به مردمی سازی امنیت و پایدار شدن آن در جامعه کمک خواهد کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین با بیان اینکه امروز تمامی نیروهای مسلح کشور برای دفاع از این ملت و مردم در آمادگی کامل به سر می‌برند، تصریح کرد: این آمادگی بازدارندگی لازم را داشته و دشمن را به عقب رانده است.

وی تاکید کرد: بدون شک وحدت، انسجام و همدلی نیروهای مسلح علاوه بر اینکه این آمادگی را دوچندان کرده به سدی محکم برابر دشمن نیز تبدیل شده تا نتواند نقشه‌های باطل خود را در جامعه پیاده کند.

کاظمی در پایان با بیان اینکه قدرت بالای فرماندهی نیروهای مسلح در کشور باعث اقتدار نیروهای مسلح شده است، تاکید کرد: این مدیریت عالی نمونه و یک الگوی مدیریتی در کشور است که سایر مدیران باید از آن بهره ببرند.