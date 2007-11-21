کسب 5 سهمیه المپیک باید در اولویت برنامه های کشتی قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید ترکان قهرمان کشتی آزاد رقابت‌های جهانی 1990 توکیو تصریح کرد: کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد باید حاشیه و تنش را از این رشته ورزشی دور سازند و با یک برنامه‌ریزی دقیق و اصولی سهمیه ورودی به بازی‌های المپیک 2008 پکن را بدست بیاورند.

وی ادامه داد: برای من تنها چیزی که از اهمیت وافری برخوردار است اینکه کشتی گیران کشورمان بتوانند در المپیک بار دیگر از کیان کشتی کشور صیانت کنند.

وی افزود: برای موفقیت تیم ملی کشتی آزاد در المپیک جامعه کشتی باید تنها منافع ملی را در نظر بگیرند دیگر در این مهم نام و شخص و یا استان خاصی مدنظر نیست.

وی در مورد برگزاری لیگ برتر کشتی آزاد گفت: فدراسیون کشتی هر کاری که انجام دهد باید هدف و نتیجه آن را مورد بررسی قرار دهد. باید مشخص شود که برای چه و به چه منظوری لیگ برتر را برگزار می‌کنند.

ترکان افزود: برگزاری رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد برای ارتقای کشتی آزاد مفید است اما باید بعضی از اصول را در برگزاری این رقابت‌ها رعایت کرد.

وی درپایان خاطرنشان کرد: امیدوارم کشتی آزاد ایران در المپیک 2008 پکن بتواند موفق ظاهر شود و بار دیگر باعث خوشنودی ملت ایران شود.