دودستگی در دولت بوش درباره نحوه تعامل با مسائل پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر،هفته نامه" اشپیگل" در مقاله ای در این باره نوشت : در حالی که جرج بوش همچنان بر حمایت خود از پرویز مشرف متحد قدیمی اش تاکید می کند؛ وزارت امور خارجه این کشور و پنتاگون(وزارت دفاع آمریکا) انتخاب گزینه ای دیگر به جای مشرف را در نظر دارند.

اشپیگل ادامه داد : این اختلاف نظرها سبب فلج شدن سیاستهای خارجی آمریکا دربرابر مسئله پاکستان و ایجاد شکاف و دودستگی در هیئت حاکمه آمریکا شده است.

در ادامه این گزارش آمده است : جرج بوش در دیدار اخیر خود با صدر اعظم آلمان دراین باره قاطعانه اظهار داشت : ما آمریکایی ها در مبارزه با تروریسم به کمک پاکستان نیازمندیم و ژنرال مشرف خطر القاعده را به خوبی درک می کند.

این در حالی است که شون مک کورمک سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا معتقد است که مشرف تا پیش از اعلام حالت فوق العاده، گرایش دموکراسی را در نظر داشت.

اشپیگل در ادامه به نقل از "حسن عباس" یک تحلیلگر پاکستانی و استاد دانشگاه هاروارد نوشت : این طور به نظر می رسد که مقامهای کاخ سفید در استراتژی خود در برابر پاکستان دچار دودستگی شده اند. بوش و چنی سرسختانه در مواضع خود مبنی بر حمایت از پرویز مشرف استوار هستند در حالی که در وزارت خارجه آمریکا و پنتاگون روز به روز، تردیدها درباره این استراتژی بیشتر می شود.

"حسن عباس" درباره تردیدهای وزارت دفاع آمریکا درباره استراتژی حمایت از مشرف به سخنان هفته گذشته "رابرت گیتس"، وزیر دفاع آمریکا اشاره کرد و اظهار داشت : گیتس با موضعی محتاطانه گفت : اینکه آیا مشرف به عنوان یک شریک در مبارزه با تروریسم می تواند باقی بماند بستگی به تحولات آینده این کشور دارد.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش و به نقل از محافل حکومتی در پاکستان و واشنگتن، وزارت امور خارجه آمریکا بر خلاف خواسته اش و تحت فشار کاخ سفید، یک رویه تفاهمی را در این مسئله با مقامهای کاخ سفید در پیش گرفته است.

در ادامه این گزارش آمده است : با این وجود، از آنجایی که یافتن گزینه ای به جای مشرف کار مشکلی است؛ کاخ سفید را متقاعد کرده است که حداقل در آینده ای نزدیک تنها مشرف است که می تواند پایداری را در پاکستان برقرار کند .

اشپیگل در ادامه درباره توقف کمکهای میلیاردی آمریکا به پاکستان به عنوان یک ابزار فشار بر مشرف نوشت : تا به حال نمایندگان حکومتی درباره توقف این کمکها حتی در پشت صحنه هم صحبت نکرده اند، چرا که از کاهش حسن نظر مشرف نسبت به آمریکا در هراسند . حتی دموکراتهای دارای اکثریت در مجلس سنای آمریکا نیز با وجود انتقاد از کمکهای مالی آمریکا به پاکستان، اما نسبت به این مسئله به عنوان یک ابزار فشار بر پاکستان خیلی محتاطانه برخورد می کنند .

در ادامه این مطلب آمده است : در هر حال مشرف می تواند برای اینکه یکبار دیگر در کشورش محبوب شود ؛ کاملا به آمریکایی ها پشت کند.

اشپیگل تصریح کرد : بحرانهای موجود در پاکستان توجه و بحثهای جدی آمریکا درباره قدمهای بعدی در مهمترین جبهه آمریکایی ها در عراق را منحرف کرده است.