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۴ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۱۴

سه درصد زندانیان گیلان را زنان تشکیل می دهند

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل زندانهای گیلان گفت: از مجموع پنج هزار و 200 زندانی در گیلان، حدود سه تا چهار درصد این افراد را زنان تشکیل می دهند.

مظفر الوندی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، با بیان اینکه امکانات بهداشتی و رفاهی مطلوبی در بند نسوان رشت وجود دارد، افزود: از لحاظ ساختار فیزیکی برای نگهداری این تعداد افراد با مشکلاتی مواجه هستیم

و همچنین از اجرای طرح خانه سلامت در بند نسوان رشت خبر داد و عنوان کرد: این طرح در گیلان جدید است و از ابتدایی سال 86 در زندان مرکزی رشت در بخش مردان به دلیل وجود امکانات، شرایط و نیروهای متخصص به مرحله اجرا در آمد.

این مسئول یادآور شد: به دلیل فراهم نبودن  شرایط و امکانات به ویژه در بخش نیروی انسانی و متخصص، این طرح در بخش زنان اجرایی نشد.

الوندی با بیان اینکه ناگزیریم این طرح را در بند نسوان اجرا کنیم، خاطر نشان کرد: شرایط فیزیکی برای طبقه بندی همه جرایم وجود نداشته است به همین دلیل طبقه بندی را بر اساس شخصیت افراد برای کاهش مشکلات صورت خواهیم داد.

وی ادامه داد: رویکر ما یک رویکرد اصلاحی است و در این زمینه بانوان متخصص در این زمینه در سطح استان شناسایی شده اند و با تامین نیروی انسانی و متخصص، طرح خانه سلامت در بند نسوان نیز اجرا می شود.

کد مطلب 590466

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