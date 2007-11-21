به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون می پردازد به پخش یک مجموعه آنلاین در شبکه NBC، خواندنی‌های مجموعه "شهریار" و معرفی برنامه های امروز شبکه های تهران. گپی با سرپرست گروه فاخته، گفتگو با کارشناس موسیقی کودک و یادی از درویش خان در صفحه موسیقی و انفعال مسئولان درباره موسسه فرهنگی اکو، پخش مستند "جواهری در قصر" از سیما، پروژه جدید بهرام بیضایی و گپی با امیرشهاب رضویان در صفحه پایانی کار را تمام می کند.

* در خواندنی های مجموعه "شهریار" آمده: "این کار از پروژه های الف سیما فیلم محسوب می شود که در تهران، تبریز و قزوین تصویربرداری شده است. در این سریال سعی شده با وفاداری به اصل زندگینامه شهریار شاعر آذری زبان معاصر، فرازهای مهمی از تاریخ معاصر ایران نیز روایت می شود. داستان این مجموعه از اواخر حکومت قاجار، پیش از تولد شهریار آغاز می شود و تا زمان فوت این شاعر ادامه دارد."

"همشهری" در صفحه تئاتر می پردازد به نگاهی به نمایش "درس" به کارگردانی پریناز آل آقا و یادداشتی از این کارگردان. نگاهی به فیلم "کلاغ پر" و یادداشتی درباره رابطه منتقدان و فروش فیلم ها در صفحه سینما و نهایتاً آماده شدن فیلم "دیوار" محمدعلی طالبی، ترافیک سنگین دوسالانه های هنری، افتتاح نمایشگاه کتاب های هنر ایران و اخبار کوتاه از شقایق فراهانی، حمید گودرزی و ... در صفحه ادب و هنر آمده است.

* در بخشی از نقد "کلاغ پر" آمده: "تفاوت کار در این است که در "آتش بس" به مقتضای داستان شخصیت‌ها پرداخت شده اند و فیلمساز نیز بازی های مورد نظر خود را از گلزار و افشار گرفته که موفق هم بوده است. اما در "کلاغ پر" چون پای تکرار در میان است فیلمساز دست بازیگران را باز گذاشته تا نمونه مشابه را بازآفرینی کنند. بنابراین عملاً هر یک از آنها ساز خود را می زند و از یکسو به لحاظ بازیگری، کاری درخور اعتنا از آنها شاهد نیستیم و از سوی دیگر به یکپارچگی و انسجام فیلم لطمه خورده است."

"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر می پردازد به نگاهی به مجموعه شعر "به وقت البرز" مهرنوش قربانعلی و گزارشی کوتاه از دو کنسرت گروههای خارجی در تهران. حرف های دبیر اجرایی جشنواره موسیقی فجر، گشایش نمایشگاه هشتمین دوسالانه کاریکاتور، برگزاری نهمین جشنواره رادیو، فهرست نامزدهای اولیه اسکار مستند و چهارمین جشنواره فیلم دبی در صفحه پایانی منعکس شده است.

* در خبر افتتاح جشنواره فیلم دبی آمده: "این جشنواره با فیلم "مایکل کلایتون" در روز 18 آذر افتتاح می شود و تا 23 آذرماه ادامه دارد. این فیلم درباره وکیلی با همین نام است که نقش وی را جرج کلونی ایفا می کند. او در پرونده های حقوقی در قالب یک کارچاق کن عمل می کند. فیلم با حضور کلونی در مراسم افتتاحیه به نمایش درمی آید."

"جام جم" در صفحه رسانه می پردازد به آغاز تولید تله فیلم "عشق گمشده" فلاحپور، حرف های دبیر نهمین جشنواره رادیو، اعلام اسامی فیلم های کوتاه جشنواره ستایش و اخبار جشنواره کوثر. گفتگو با سیف الله صمدیان در صفحه گفتگو، مطلبی درباره لغو کنسرت‌های موسیقی، گفتگو با کارگردان فیلم خارجی "یتیم" و سخنی با کیومرث پوراحمد در صفحه سینما و پخش مجموعه "سفر سبز" و یادداشتی بر مجموعه "مدار صفر درجه" در صفحه بخوانید و ببینید مورد توجه قرار گرفته است.

* در بخشی از درددل با پوراحمد آمده: "آقای پوراحمد عزیز بنده هم به احساس ضدجنگ شما احترام می گذارم و مطمئن باشید همه از جنگ بدشان می آید. بعید می دانم کسی پیدا شود که از نفس کشتار لذت ببرد. همه صلح و امنیت را دوست دارند اما فیلم زیبا و خوش ساخت "اتوبوس شب" که بسیاری از حقایق جنگ را به زیبایی و انصاف مطرح کرده به پرسشی اساسی پاسخ نمی‌دهد؛ اینکه اگر آن روحیه ضدجنگ و انساندوستانه که در فیلم تبلیغ و ترویج شده در زمان جنگ وجود داشت، چه می‌شد؟"

"اعتماد ملی" در صفحات هنر می پردازد به استقبال از جشنواره فیلم فجر، نگاهی به فیلم "توفیق اجباری"، مطلبی به قلم احمد مسجدجامعی، مطلبی درباره فیلم های ضدتروریستی اخیر هالیوود و نگاهی به مجموعه آثار دیوید کراننبرگ. افتتاح دوسالانه مجسمه سازی، نگاهی به مجموعه "مدار صفر درجه"، برگزاری دومین جشن کانون دستیاران و برنامه ریزان و همچنین شورای عالی تهیه‌کنندگان، نمایش "سنتوری" در ژاپن و کناره‌گیری ابوالفضل جلیلی از دانشکده سینمایی چابهار در صفحه ادب و هنر کار را تمام می کند.

* در بخشی از نقد "توفیق اجباری" آمده: "گلزار در این فیلم حتی یکبار دچار تردید نمی شود و پیوسته در سوی نیک قصه نشسته و به مدد حمایت های بی دریغ کارگردان در قالب دیالوگ‌ها و شوخی‌های هنرپیشه های دیگر فیلم، چنین تصویر غیرقابل باوری از یک انسان به بیننده باورانده می شود. بعید نیست که کارگردان آگاهانه خواسته باشد به تماشاگران شیفته گلزار امتیاز بدهد تا آنان را به سینما بکشاند."

"اعتماد" در صفحه سینما می پردازد به گزارش پشت صحنه فیلم "سپیده دم" (زن ها فرشته اند) شهرام شاه حسینی، حرف های این کارگردان و چند خبر کوتاه. برگزاری چهارمین جشنواره فیلم دبی، نشست دوسالانه مجسمه سازی معاصر تهران، چاپ خاطرات سیمین بهبهانی درباره 60 چهره ادبی و معرفی هدیه تهرانی به عنوان چهره روز و فیلم "مینای شهر خاموش" به عنوان پیشنهاد روز در صفحه پایانی منعکس شده است.

* در ستون چهره روز آمده: "13 سال پیش هدیه تهرانی که هنوز وارد سینما نشده بود تا آخرین روزهای پیش از فیلمبرداری "روز واقعه" تصور می کرد نقش راحله را بازی خواهد کرد. اما لادن مستوفی جانشین او شد. چهار سال بعد هم تهرانی حضور در یک پروژه مهم دیگر را از دست داد: "بودن یا نبودن" و عسل بدیعی جای او را گرفت. بعد از شهرام اسدی، کیانوش عیاری، منیژه حکمت و پریسا بخت‌آور ظاهراً ابراهیم حاتمی کیا پنجمین نفری است که برای یافتن جانشین تهرانی باید فهرست ستارگان زن سینمای ایران را مرور کند."

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و اندیشه می پردازد به برگزاری ششمین سالگرد درگذشت سیدخلیل عالی نژاد در "صحنه" و چند خبر کوتاه. پروژه های متوقف شده هالیوودی، معرفی نامزدهای بهترین فیلم مستند اسکار 2008، آغاز به کار جشنواره ساندنس و گپی با سیمین بهبهانی در صفحه پایانی آمده است.

"جوان" در صفحه سینما تئاتر می پردازد به گفتگو باعلی نصیریان داور جشنواره تئاتر رضوی و نگاهی به نمایش "اتاق شماره 6". نشست مدیران برای آسیب شناسی سینمای ایران، اعتراض انجمن طراحان صحنه و لباس به رکود تئاتر و چند خبر مشترک با سایر مطبوعات در صفحه پایانی کار را تمام می کند.