کیخسرو دستغیب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فصل بارش‌ها در استان کرمانشاه، اظهار کرد: با توجه به اینکه هنگام بارندگی‌ها محورهای جاده‌ای لغزنده می‌شوند به منظور جلوگیری از وقوع حوادث رعایت قوانین باید مورد توجه رانندگان قرار گیرد.

وی افزود: هرساله در پی شروع بارش‌ها و لغزندگی جاده‌ها شاهد واژگونی خودروهایی که اصول رانندگی را رعایت نمی‌کنند، هستیم که امسال نیز در پی اولین بارش‌های پاییزه و لغزندگی تمامی محورهای استان شاهد چند مورد واژگونی و فوت سرنشینان بودیم.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه از آمادگی تیم‌های گشتی یاد و تصریح کرد: هم اکنون در پی شروع بارش‌ها ۷۴ تیم گشتی در حالت آماده باش بوده و به صورت ۲۴ ساعته بر محورهای جاده‌ای استان نظارت خواهند داشت.

دستغیب در پایان با تاکید بر چند توصیه به رانندگان، گفت: رانندگان از کمر بند ایمنی برای راننده و سرنشینان غافل نشوند در این صورت با توجه به شتاب حرکت خودروها در جاده در صورت بروز حوادث موارد فوتی و صدمات جانی کمتری خواهیم داشت.