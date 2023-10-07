  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۰۹

رئیس پلیس راه کرمانشاه خبر داد؛

آماده باش ۷۴ تیم گشتی پلیس راه کرمانشاه در محوره‌های مواصلاتی

کرمانشاه- رئیس پلیس راه کرمانشاه از آماده باش ۷۴ تیم گشتی پلیس راه کرمانشاه در محوره‌های مواصلاتی همزمان با آغاز بارش‌های پاییزی خبر داد.

کیخسرو دستغیب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فصل بارش‌ها در استان کرمانشاه، اظهار کرد: با توجه به اینکه هنگام بارندگی‌ها محورهای جاده‌ای لغزنده می‌شوند به منظور جلوگیری از وقوع حوادث رعایت قوانین باید مورد توجه رانندگان قرار گیرد.

وی افزود: هرساله در پی شروع بارش‌ها و لغزندگی جاده‌ها شاهد واژگونی خودروهایی که اصول رانندگی را رعایت نمی‌کنند، هستیم که امسال نیز در پی اولین بارش‌های پاییزه و لغزندگی تمامی محورهای استان شاهد چند مورد واژگونی و فوت سرنشینان بودیم.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه از آمادگی تیم‌های گشتی یاد و تصریح کرد: هم اکنون در پی شروع بارش‌ها ۷۴ تیم گشتی در حالت آماده باش بوده و به صورت ۲۴ ساعته بر محورهای جاده‌ای استان نظارت خواهند داشت.

دستغیب در پایان با تاکید بر چند توصیه به رانندگان، گفت: رانندگان از کمر بند ایمنی برای راننده و سرنشینان غافل نشوند در این صورت با توجه به شتاب حرکت خودروها در جاده در صورت بروز حوادث موارد فوتی و صدمات جانی کمتری خواهیم داشت.

