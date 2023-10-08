اولتیماتوم باشگاه رم به مورینیو/ اخراج از رم تا حضور در عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، این هفته شاید آخرین حضور «ژوزه مورینیو» روی نیمکت تیم فوتبال «رم» باشد. این هشدار را پایگاه خبری «کوریه دلا اسپورت» صادر کرده است. طبق آنچه این رسانه ایتالیایی گفته است در صورتی که مورینیو روز یکشنبه ۱۶ به نتایج ضعیف در سری‌آ ادامه دهد مدیران باشگاه که از عملکرد او عصبانی هستند عذر آقای خاص را خواهند خواست. رم در فصل گذشته سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را از دست داد و در این فصل هم جایگاه ناامیدکننده سیزدهم را به خود اختصاص داده است.

به نظر می‌رسد پیروزی مقتدرانه رم در لیگ اروپا که نتیجه ۴ بر صفر برابر «سروت دو ژنو» همراه بود هم نتوانسته است شکست سنگین برابر «جنوا» را جبران کند و از عصبانیت مدیران باشگاه بکاهد. بعد از بازی جهنمی برابر جنوا که به شکست سنگین ۴ بر یک منتهی شد مدیران باشگاه تصمیم به اخراج او کرده بودند اما مداخله «تیاگو پینتو»، مدیر رسانه‌ای باشگاه و هم‌وطن مورینیو، موجب شد فرصت دیگری در اختیار این مربی پرتغالی قرار بگیرد. مورینیو البته به خوبی از این مهلت استفاده کرد و دو پیروزی برابر «فروزینون» و «سروت» به ارمغان آورد.

مجبور نیستم به آینده‌ام در رم فکر کنم

«ژوزه مورینیو» هفته گذشته در مصاحبه با «اسپشال وان» گفت: در اینجا سال گذشته من را دوست داشتند و وقتی از خداحافظی صحبت می‌کردم موجب ترس مدیران می‌شد. اما امسال شروع وحشتناکی در لیگ داشتیم و همین مساله من را زیر سوال برده است. او ادامه داد: شما مدام از آینده صحبت می‌کنید اما من مجبور نیستم از آینده صحبت کنم. آینده برای من قراردادی است که تا ۳۰ ژوئن (۲۰۲۴) با رم امضا کردم و برای جدی است. من مجبور نیستم با مدیران باشگاه صحبت کنم. من به عنوان مربی به آن‌ها احترام می‌گذارم نمی‌خواهم نظرم را بر آنها تحمیل کنم».

جانشین مورینیو تعیین شده است

گویا نظر مدیران باشگاه با آنچه مورینیو به آن می‌اندیشد متفاوت است و آنها قدم‌هایی برای آینده برداشته‌اند. «کوریه دلا اسپورت» فاش کرده است که باشگاه ایتالیایی با «هانس دیتر فلیک» که اکنون آزاد است تماس برقرار کرده و در صورت جدایی مورینیو هدایت رم را برعهده خواهد گرفت.

آقای خاص در راه عربستان

مورینیو گفته است پس از آنکه هموطنش «کریستیانو رونالدو» تصمیم گرفت به عربستان برود و برای النصر بازی کند او نیز متقاعد شده است برای ادامه فعالیتش به لیگ عربستان سعودی بپیوندد و با تیم‌های این کشور قرارداد امضا کند.

مورینیو که شروع ناامیدکننده‌ای در این فصل سری‌آ داشته است و به همین خاطر تحت فشار است گفت: در یک زمان مناسب که آزاد باشم به عربستان خواهد رفت. او تاکید کرد: «نمی‌دانم این اتفاق چه زمانی خواهد افتاد هم اجتناب ناپذیر است». مورینیو ۶۰ ساله اخیراً گفته است که پیشنهاد بزرگ عربستان سعودی را رد کرده است تا برای سومین فصل در رم بماند».

اما ژوئیه گذشته او به هیئت مدیره آکادمی تیم «مهد» پیوست که در زمینه کشف استعدادها در عربستان سعودی فعالیت می‌کند.

مورینیو گفت: «درهای عربستان سعودی همیشه به روی من باز است. من می‌خواهم پیشرفت را در آنجا احساس کنم». «کریستیانو اولین کسی بود که به آنجا رفت و بلافاصله دیدگاه متفاوتی از آنجا ارائه داد. بازیکنان ابتدا فکر می‌کردند که این یک نمایش یک نفره خواهد بود اما در تابستان متوجه شدند که همه چیز واقعاً در حال تغییر است».

او همچنین در خصوص لیگ عربستان گفته است: بسیاری از بازیکنان، نه فقط در اواخر دوره حرفه‌ای خود، بلکه برخی از بازیکنان در بهترین سال‌های دوران حرفه‌ای خود نیز به آنجا می‌روند زیرا رقابت در آنجا واقعی است و این رقابت نه فقط در لیگ داخلی، بلکه در لیگ قهرمانان آسیا نیز بسیار جالب است.