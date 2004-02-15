استان گيلان ، ركورددار آثار ثبتي كشور شد

آفرين امامي ، مسئول دبيرخانه شوراي ثبت سازمان ميراث فرهنگي كشور در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي "مهر"، ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت : امسال 2889 اثر واجد شرايط به ثبت ملي رسيد كه به اين ترتيب ، شمار آثار ثبت شده در سراسر كشور به 10900 رسيده است .

وي با اشاره به اينكه تعداد آثار به ثبت رسيده امسال در مقايسه با سال گذشته رشد چشمگيري داشته است ، گفت : سال گذشته 2000 اثر از سراسر كشور به ثبت ملي رسيد كه اين رقم امسال به 2889 ارتقاء يافته است .

امامي در ادامه حفظ مطلوب و ايجاد شرايط مناسب به منظور انجام پژوهش هاي باستان شناسي را از جمله اهداف ثبت برخي آثار در فهرست ملي كشور اعلام كرد و افزود : شك نيست كه به اين ترتيب، زمينه براي انجام تحقيقات و درك بسياري از ناشناخته ها ، نظير معماري ، مردم شناسي ، آداب و رسوم و ... محقق خواهد شد .

مسئو دبيرخانه شوراي ثبت سازمان ميراث فرهنگي كشور ، داشتن قدمت تاريخي مورد توجه و يا داشتن معماري خاص و ويژه را از شرايط لازم براي ثبت يك اثر در فهرست آثار ملي عنوان و تصريح كرد : در برخي موارد ، منحصر به فرد بودن يك معماري و استقرار زيستي آن نيز مي تواند عاملي براي ثبت محسوب شود .

وي در اين مورد تأكيد كرد : در بسياري موارد ملك به لحاظ تاريخي و معماري ، ارزش فرهنگي و هنري ندارد اما به دليل خاص بودن ساكنان آن ، براي حفظ و نگهداري مورد توجه قرار گرفته و به ثبت ملي مي رسد كه خانه هاي استاد مطهري ، دكتر شريعتي و استاد صبا ، از جمله اين موارد است .

امامي تأكيد كرد : وقتي اثري به ثبت ملي مي رسد مورد حفاظت سازمان ميراث فرهنگي كشور است و هر گونه دخل و تصرف ، تخريب ، تغيير كاربري و مواردي ديگر ، غير قانوني بوده و پيگرد ميراث فرهنگي را به دنبال دارد.

گفتني است سال گذشته ، استان قزوين بالاترين رقم ثبتي كشور را داشته است .



