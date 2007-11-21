  1. هنر
  2. سایر
۳۰ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۰۹

اشعری در پاسخ به مهر :

مشکل موسسه فرهنگی اکو را از طریق رئیس جمهور حل می کنم

مشکل موسسه فرهنگی اکو را از طریق رئیس جمهور حل می کنم

علی اکبر اشعری رئیس کتابخانه ملی ایران نسبت به حل مشکل به وجود آمده برای موسسه فرهنگی اکو از طریق رایزنی با شخص رئیس جمهور، شهردار تهران و سایر مسئولان فرهنگی قول مساعد داد.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور عصر دیروز در جمع خبرنگاران و در پاسخ به مهر، درباره امکان رایزنی وی با رئیس جمهور برای حل مشکل به وجود آمده برای موسسه فرهنگی اکو، گفت: حتماً این کار را خواهم کرد. من در وهله نخست فردی ایرانی، سپس همکار دولت نهم و نیز عضو شورای فرهنگی این دولت هستم. بنابراین وظیفه ام فراتر از این است که تنها به خاطر همکاری موسسه فرهنگی اکو در تشکیل اتحادیه کتابخانه های ملی 10 کشور عضو در ایران و افزایش همکاری با این موسسه، به آنها کمکی بکنم و حتماً مساله را برایشان پیگیری می کنم.

وی افزود: این کار را هم از طریق شخص رئیس جمهور، هم شهردار تهران و نیز هر مسئولی که بتواند مشکل آنها (موسسه فرهنگی اکو) را حل کند، پیگیری می کنم و امیدوارم به زودی مشکل محل این موسسه در ایران مرتفع شود.

به گزارش مهر، محمد رجبی رئیس موسسه فرهنگی اکو دیروز در گفتگو با مهر، از انحلال قریب الوقوع دبیرخانه این موسسه در ایران و انتقال آن به یکی از 10 کشور عضو اکو در آینده نزدیک به دلیل صدور حکم تخلیه ساختمان موسسه و عدم تخصیص فضایی جدید برای آن در تهران خبر داد و وزارتخانه های ارشاد و امور خارجه و مجموعه دولت را مسئول عواقب این مشکل و انتقال دائمی دبیرخانه ایرانی موسسه به یکی دیگر از کشورهای عضو دانسته بود.

کد مطلب 590480

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها