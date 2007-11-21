معاون دانشجویی وزیر علوم در گفتگو با مهر خبر داد: 35 هزار دانشجوی ایرانی در خارج کشور / امکان بازگشت به 20 دانشگاه داخل

محمود ملاباشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : فرمی از طریق اینترنت توسط دانشجویان ایرانی خارج کشور که متقاضی بازگشت به ایران و ادامه تحصیل در کشور هستند، تکمیل می شود و در این فرم فرصتی فراهم شده است که بر اساس آن متقاضیان می توانند 20 دانشگاه ایران را انتخاب و تقاضای ادامه تحصیل در آنها را اعلام کنند.

معاون دانشجویی وزیر علوم اضافه کرد : وزارت علوم به فرم های تقاضا رسیدگی می کند و چنانچه گزینه ای از میان 20 انتخاب دانشجو مطابق با سوابق تحصیلی متقاضی باشد، دانشجو در آن گزینه پذیرفته می شود و در صورتی که دانشگاههای انتخاب شده از سوی دانشجوی متقاضی بازگشت به کشور با سوابق تحصیلی وی تطابق نداشته باشد، وزارت علوم از راه دیگری به این دانشجویان کمک خواهد کرد.

وی در ارتباط با راه حل وزارت علوم برای دانشجویانی که انتخاب های درستی نداشته اند، به مهر گفت : با معرفی 10 دانشگاه به این دانشجویانی که 20 دانشگاه انتخابی آنها برای ادامه تحصیل در ایران مورد پذیرش قرار نگرفته است، این امکان فراهم می شود تا دانشجو بتواند به کشور بازگردد.

محمود ملاباشی تاکید کرد : این 10 دانشگاه به تناسب سوابق علمی و تحصیلی دانشجو تعیین می شوند.

معاون دانشجویی وزیر علوم خاطرنشان کرد : 35 هزار دانشجوی ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور وجود دارند که رشته های تحصیلی آنها مرتبط با وزارت علوم است و حتی اگر همه آنها همین امروز هم تقاضای بازگشت به کشور را داشته باشند، این آمادگی وجود دارد که آنها را بپذیریم.