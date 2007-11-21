خط بطلان محقق ایرانی دانشگاه شفیلد بر نظریه چگونگی عمل لقاح

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا فاضلی محقق ایرانی دانشگاه شفیلد انگلیس در نشریه معتبر علمی Journal of Proteome Research گزارش داد، دلیل بیومکانیکی احتمالی وجود دارد مبنی بر آنکه سیستم تناسلی پستانداران ماده می تواند حضور اسپرم را "احساس" کرده و به وسیله اعمال تغییراتی در محیط رحمی نسبت به آن از خود واکنش نشان دهد.





دکتر علیرضا فاضلی - محقق ایرانی دانشگاه شفیلد انگلیس

تیم تحقیقاتی دکتر فاضلی بر این باورهستند که این دستاورد ممکن است مکانیسم نهفته در ورای انتخاب شدن اسپرم و عمل لقاح باشد.

تاکنون تصور می شد در عمل لقاح، اسپرمها بر محیط حاکمیت دارند اما بر اساس یافته جدید محقق ایرانی تخمک، اسپرم برنده را که دارای بهترین کیفیت است انتخاب می کند

به گزارش مهر، این محقق ایرانی گفت: دستاوردی که ارایه کرده ایم کاربردهای وسیعی در لقاح مصنوعی (آزمایشگاهی)، شبیه سازی و تولید مثل حیوانی دارد.

به گفته وی و تیم تحقیقاتی اش، این دستاورد می تواند تحولی عظیم در زیست شناسی تکامل ایجاد کرده و توضیحی برای آن باشد که چرا در دنیای حیوانات، ملکه تمایل به لقاح بی شمار با عناصر ذکور متعدد دارند.

تا پیش از این تصور می شده است که در رقابت برای عمل لقاح در رحم، اسپرم ها بر محیط موجود حاکمیت دارند حال آنکه بر اساس یافته جدید این محقق ایرانی تخمک ماده در محیط رحمی اسپرم "برنده" را که دارای بهترین کیفیت است انتخاب کرده و دیگر اسپرم ها را پس می زند.

وی با بررسی این فرآیند در خوک ها به نتیجه قطعی دست یافته است.