زندگی، جنگ و دیگر هیچ؛ نگاهی به نامزدهای اسکار مستند

به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد در حالی که 15 مستند برگزیده برای اسکار امسال مضامین متفاوت دارند، جنگ و تاثیرات آن درونمایه غالب فهرست اولیه آکادمی علوم و هنرهای سینمایی در بخش مستند است. در این میان هشت فیلم به جنگ‌های گذشته و حال می‌پردازند و جنگ عراق و افغانستان بیشترین سهم را دارد.

تاکسی به سمت تاریکی

15 مستند برگزیده برای رقابت در بخش اسکار بهترین فیلم مستند عبارتند از "آستیم: موزیکال" تریشیا ریگن، "جنازه جنگ" فیل داناهیو و الن اسپیرو، "چون کتاب مقدس چنین به من گفت" دانیل گ. کارسلیک، "دریاچه آتش" تونی کای، "نانکینگ"، "افقی پیش رو نیست" چارلز فرگوسن، "عملیات بازگشت به خانه: نوشتن تجربه‌های زمان جنگ" ریچارد رابینز، "لطفا به من رای بدهید" ویجون چن، "قیمت شکر" بیل هینی، "قول تا سر حد مرگ: سفر تبعیدی آریل دورفمان" پیتر ریمونت، "هتک حرمت اروپا" بانی کوهن، ریچارد برگ، نیکول نیونهم، "سیکو"، "تاکسی به سمت تاریکی" الکس گیبنی، "جنگ / رقص" شان فاین و آندره‌آ نیکس و "نور سفید / باران سیاه: نابودی هیروشیما و ناگازاکی" استیون اوکازاکی.



از جمله فیلم‌های ضدجنگ نامزد شده می‌توان به "افقی پیش رو نیست" اشاره کرد که نقشه حمله به عراق و اتفاقات پس از حمله را با نگاهی انتقادی مورد توجه قرار می‌دهد. "جنازه جنگ" به مصائب یک سرباز مجروح آمریکایی می‌پردازد که در جریان یک درگیری مسلحانه در عراق گلوله خورده و فلج شده و "عملیات بازگشت به خانه: نوشتن تجربه‌های زمان جنگ" درباره تجربیات سربازان جنگ عراق و افغانستان است.

مرگ یک راننده تاکسی افغان در یک پایگاه نظامی تحت فرمان آمریکایی‌ها مضمون فیلم مستند "تاکسی به سمت تاریکی" است که به سیاست آمریکا در شکنجه و بازجویی می‌پردازد. در این بین مستند "نانکینگ" درباره قتل عام سال 1937 در نانجینگ است که در آن حدود 300 هزار شهروند چینی به دست سربازان ژاپنی سلاخی شدند. این فیلم با اقتباس از رمان پرفروش سال 1997 "هتک حرمت نانکینگ" نوشته آیریس چانگ ساخته شده است.

بمباران هیروشیما و ناگازاکی در سال 1945 موضوع فیلم مستند "نور سفید / باران سیاه: نابودی هیروشیما و ناگازاکی" است. اوکازاکی، کارگردان فیلم در فیلم خود میراث بشری نخستین کاربرد سلاح‌های هسته‌ای در جنگ را مورد توجه قرار می‌دهد. "هتک حرمت اروپا" به تلاش طاقتفرسای مورخان هنری برای پیدا کردن گنجینه‌ای فرهنگی می‌پردازد که در جریان جنگ جهانی دوم یا توسط نازی‌ها غارت شده یا از بین رفته است.

به گزارش مهر، مصائب هولناک بچه‌هایی که از سوی نیروهای شورشی اوگانادا موسوم به "ارتش مقاومت لرد" ربوده یا فراخوانده می‌شوند، مضمون فیلم مستند "جنگ / رقص" را تشکیل می‌دهد. از دیگر فیلم‌های فهرست اولیه نامزدهای اسکار بخش مستند می‌توان به "سیکو" مایکل مور اشاره کرد که نگاهی انتقادی به سیستم بهداشت و درمان در آمریکا دارد.

"لطفا به من رای بدهید" درباره بچه‌های هشت ساله مدرسه‌ای در چین است که خود را برای شرکت در رقابت انتخاب مبصر کلاس آماده می کنند و فیلم تحسین‌شده "دریاچه آتش" مضمون سقط جنین را مورد توجه قرار داده است.

با اعلام این فهرست اولیه، بسیاری از کارشناسان عرصه سینمای انیمیشن شگفتی خود را از چشمپوشی داوران آکادمی علوم و هنرهای سینمای آمریکا از چند مستند تحسین‌شده امسال ابراز کردند که از آن جمله می‌توان به "کودک من هم می‌تواند آن را نقاشی کند"، "در سایه ماه"، "ما با هم هستیم"، "بیلی دکید"، "عشق دیوانه‌وار"، "ماندا بالا" و "شیطان سوار بر اسب می‌آید" اشاره کرد.

بخش مستند آکادمی علوم و هنرهای سینما این 15 مستند را از میان 70 فیلم رسیده به آکادمی برگزید و از میان آنها پنج نامزد نهایی این بخش را انتخاب می‌کند. نامزدهای هشتادمین دوره مراسم اهدا جوایز اسکار روز 22 ژانویه 2008 اعلام و مراسم روز 24 فوریه در کداک تیه‌تر هالیوود برگزار می‌شود.