درخواست عربستان از ایران برای کمک به حل بحران لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، گزارشهای دیپلماتیک از بیروت حاکی ازآن است که سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان درحاشیه اجلاس اخیر وزیران امورخارجه و سران اوپک در ریاض(که اوایل این هفته برگزار شد) در دیداری که با منوچهر متکی همتای ایرانی خود داشت؛ خواستار آن شد تا ایران برای حل بحران لبنان نقش مثبت ایفا کند وهمچنین برای از بین بردن مشکلات موجود درمسیر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری درلبنان کمک کند.

به نوشته این روزنامه، وزیرامورخارجه عربستان به متکی گفته است ریاض انتظاردارد که تهران پس ازاین دیدار دراین مسئله نقش ایفا کند.

این درحالی است که محافل سیاسی لبنان نیزانتظار دارند تلاشهای فراوان تهران و دمشق به حل مشکلات موجود درمسیر انتخاب رئیس جمهوری جدید لبنان منجر شود.



جمهوری اسلامی ایران بارها برحمایت خود از هرگونه توافق تمام گروه های سیاسی لبنان برای حل بحران این کشور تاکید کرده و آمادگی خود را برای ارائه کمک دراین زمینه اعلام کرده است.

درحالی این خبر منتشرشده است که قراربود امروز 21 نوامبر(30 آبان) انتخابات ریاست جمهوری لبنان بعد از3 بار به تعویق افتادن برگزارشود، اما روزگذشته برگزاری این انتخابات به جمعه دوم آذر یعنی آخرین روز دوره ریاست جمهوری امیل لحود رئیس جمهوری کنونی این کشور موکول شد.

قرار بود انتخابات ریاست جمهوری لبنان 25 سپتامبر برگزار شود، اما به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان به 23 اکتبر موکول شد و رئیس پارلمان لبنان یک روز پیش از برگزاری آن، به علت عدم توافق گروه های سیاسی لبنان درباره انتخاب رئیس جمهور نشست پارلمان را به 12 نوامبر موکول کرد، که نشست پارلمان در این روز هم برگزار نشد و تا 21 نوامبر به تاخیر افتاد.