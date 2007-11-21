ماندن درعراق بیهوده است نظامیان را به آمریکا برگردانید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن تایمز،"جان مورتا" که شب گذشته در کاپیتال هیل سخن می گفت، در ادامه با اشاره به وضعیت اسف بار عراق گفت : به تمام این مردمی که در نتیجه جنگ آواره شده اند، نگاه کنید، تولید نفت در این کشور تا حد زیادی کاهش یافته و اقتصاد این کشور نیز وضعیت مناسبی ندارد.

مورتا که از جمهوریخواهان صاحب نام حاضر در مجلس نمایندگان محسوب شده و به عنوان رئیس کمیته فرعی تخصیص بودجه نظامی ارتش آمریکا در مجلس نمایندگان فعالیت می کند در سخنان شب گذشته خود به کلی موفقیت ارتش آمریکا در عراق را رد کرده و خواستار افزایش فشارها بر بوش برای خارج کردن نظامیان آمریکایی از عراق شد.

مورتا در ادامه تصریح کرد : باید قانون جنگ را تغییر داد؛ به نظر من ما نیازی به ثبات نظامی درعراق نداریم.

این نماینده جمهوریخواه در حالی این سخنان را ایراد می کند که مجلس نمایندگان آمریکا در تاریخ 23 آبان ماه با 218 رای موافق در برابر 203 رای مخالف بودجه جدید 50 میلیارد دلاری نظامی مورد نظر "جرج بوش" را تصویب کرد.

بر اساس این گزارش، این بودجه شامل طرح خروج نظامیان آمریکایی از عراق است و بر اساس آن باید در مدت 30 روز خروج نیروها آغاز شده و تا تاریخ 15 دسامبر 2008 تمام نیروهای آمریکایی از عراق خارج شوند.

به گزارش مهر، با تصویب این بودجه به صورت مشروط در مجلس نمایندگان، دولت بوش واکنشهای تندی را به آن نشان داد به طوری که سخنگوی کاخ سفید در واکنش به اقدام مجلس نمایندگان آمریکا در تصویب مشروط بودجه جدید نظامی ادعا کرد که خروج از عراق به نفع واشنگتن نبوده و سبب قدرتمندتر شدن دشمنان آمریکا می شود.

"رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا نیز در یک نشست خبری گفت: اگر کنگره نتواند بودجه درخواستی برای جنگهای عراق و افغانستان را تصویب کند؛ پنتاگون طرحهای خود را برای کاهش شمار کارمندان و توقف قراردادهای سال آینده توسعه خواهد داد.