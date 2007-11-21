انتقادهای اصحاب رسانه از نمایشگاه مطبوعات گردآوری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی ارشاد، ملکیان در نامه خود به مدیرکل مطبوعات داخلی آورده است: ترتیبی اتخاذ نمائید تا تمامی این نظرات جمع آوری و در جلسه ای با حضور دبیر محترم جشنواره، اعضای محترم ستاد نمایشگاه و مجموعه مدیران معاونت مورد بررسی دقیق و کارشناسانه قرار گیرد.

وی اضافه کرده است: سپس نتایج حاصله در نشستی با حضور تعدادی از مدیران و سردبیران نشریات، تشکلهای مطبوعاتی و اساتید علوم ارتباطات و روزنامه نگاری به بحث و بررسی گذاشته شود.

ملکیان درپایان این نامه اظهار امیدواری کرده است تا پیشنهادهای مفید و سازنده درباره زمان و محل برگزاری نمایشگاه، ایجاد دبیرخانه دائمی جشنواره، موضوعات و تعداد کمیته های تخصصی در جشنواره و نمایشگاه آتی مورد توجه قرار گرفته و اجرایی شود.