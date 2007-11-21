اسامی مربیان مطرح شده را تایید نمی کنیم / اصراری بر مربی اروپایی نداریم

حسن غفاری درگفتگو با خبرنگارمهر، با بیان مطلب فوق افزود: ازمیان 15 گزینه ای که برای تیم ملی مد نظرکمیته انتقالی قرار داشت، پس از بررسی شرایط و جمع بندی نظرات اعضای کمیته انتقالی، ابتدا به سه گزینه و سپس دو نفرنهایی رسیدیم و در صدد هستیم تا با توجه به امکانات و شرایط فوتبال کشور با یکی از این دو مربی اروپایی قرارداد همکاری امضاء کنیم.

وی ادامه داد: برای جلوگیری ازهرگونه تبلیغات و بازار کاذب، کمیته انتقالی قصد دارد تا قبل از امضای توافقنامه همکاری نامی از گزینه های مورد نظر را اعلام نکند.

عضو کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال با بیان اینکه برخلاف برخی اظهارات درانتخاب سرمربی خارجی تیم ملی هیچگونه اصراری در انتخاب مربیان اروپای غربی وجود ندارد، تاکید کرد: کمیته انتقالی بدنبال بهترین و مناسب ترین گزینه با توجه به شرایط مورد نظر است و در این راه هیچ الزامی در انتخاب مربیان اروپای غربی وجود ندارد.

وی درخصوص شرایط مورد نظر در انعقاد قرارداد با مربیان خارجی اظهار داشت: این شرایط براساس اولویت مسائل مالی، امکانات، نحوه انتخاب دستیاران، مدت قرارداد، محل اقامت، وضعیت مرخصی و ... را شامل می شود که هریک می تواند در انجام توافقات بین طرقین تعیین کننده باشد .

غفاری در خصوص اعلام اسامی کادر مربیان ایرانی خاطرنشان کرد: انتخاب دستیاران ایرانی تیم ملی به نظر سرمربی خارجی تیم ملی بستگی دارد و با اطلاعات و پیشینه ای که از سوی مربیان ایرانی در اختیار وی قرار خواهیم داد، این مربی مناسبت ترین گزینه را در این زمینه انتخاب خواهد کرد تا در آینده مشکلی از نظر تحمیل شدن کادر فنی به وی مطرح نشود.

وی ابراز امیدواری کرد که کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال ظرف روزهای آینده و پس از نهایی شدن مذاکرات، نام سرمربی جدید تیم ملی را در اختیار رسانه های گروهی قرار خواهد داد.

رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال درخصوص زمان اعلام لیست نفرات تیم ملی به فیفا برای حضور در مسابقات مقدماتی جام جهانی یادآورشد: با توجه به اینکه فیفا در جریان مذاکرات فدراسیون فوتبال برای انتخاب سرمربی تیم ملی قرار دارد، حساسیت چندانی روی اعلام لیست بازیکنان تیم ملی ندارد ولی به محض انتخاب سرمربی تیم ملی، با نظر مشورتی کادر مربیان ایرانی لیست 50 نفر از بازیکنان برگزیده را به فیفا ارسال خواهیم کرد.