"افلا" اعلام موجودیت کرد / ترکیه میزبان اجلاس دوم خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست پایانی روز دوم این اجلاس تمام اعضای حاضر در آن با پیشنهادهای ایران که روز گذشته مطرح شد، موافقت کردند و بر این اساس مقرر شد کمیته ای که ریاست آن را رئیس کتابخانه ملی ایران برعهده خواهد داشت ضمن تدوین اساسنامه اتحادیه، موارد مختلف همکاری 10 کشور را مشخص و اعلام کند.

پیشنهادهای ایران از طرف حبیب الله عظیمی - معاون کتابخانه ملی - ارائه شد که عبارت بودند از: انتخاب نام "افلا" برای اتحادیه، تشکیل اتاق کتابخانه ملی هر کشور عضو اکو در دیگر کتابخانه های ملی کشورهای عضو، نصب مجسمه یکی از شخصیتهای فرهنگی هر کدام از 10 کشور در هر کدام از کتابخانه های ملی کشورهای عضو، معرفی میراث مشترک این 10 کشور به صورت سالانه به کمیته حافظه جهانی یونسکو با توافق تمامی اعضا، آموزش مشترک علوم کتابداری و آشنایی با نسخ خطی و مبادله استاد و کارشناس در این زمینه.

همچنین فریبرز خسروی - معاون پژوهشی کتابخانه ملی - پیشنهادهایی را درخصوص علوم کتابداری مطرح کرد که عبارت بودند از: استانداردسازی در کتابداری و تشکیل هیئت علمی مشترک کشورهای عضو اکو و نیز گسترش رده های دیویی و ال سی و اخذ تائیدیه این موضوع از مجامع علمی بین المللی.

اشعری رئیس کتابخانه ملی ایران نیز با ارائه پیشنهادهایی، گفت: پیشنهاد می کنم در مرحله اول و در صفحه اصلی سایت کتابخانه ملی هر کشور، نشانی اینترنتی دیگر کتابخانه های ملی کشورهای عضو بیاید تا بتوان به راحتی وارد آنها شد و در مرحله دوم نیز مطالب مندرج در تمام این سایتها به زبانهای کشورهای عضو منتشر شود.

محمد رجبی رئیس موسسه فرهنگی اکو نیز در پایان این اجلاس، نتایج حاصله از آن را موفقیت آمیز ارزیابی کرد و آمادگی این موسسه را برای ارائه هرگونه کمک به اتحادیه و چاپ گزارشهای مربوط به فعالیت آن در ماهنامه منطقه ای اکو اعلام کرد.

در پایان این اجلاس روسای 10 کشور عضو اکو با پیشنهاد ترکیه درخصوص میزبانی این کشور برای برگزاری دومین اجلاس روسای کتابخانه های ملی کشورهای عضو اکو در این کشور موافقت کردند.