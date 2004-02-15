كميته ملي المپيك وظيفه اي در قبال اردوي جام تختي ندارد

محمدرضا طالقاني در گفتگو با خبرنگار "مهر" انتقاداتي به وضعيت اردوهاي تيم ملي كشتي آزاد و فرنگي از سوي كادر فني و كشتي گيران ملي پوش آزاد و فرنگي مي شود را قبول دارد ولي برگزاري اردوي جام تختي با حضور 240 - 230 كشتي گير و مربي را از وظايف كميته ملي المپيك نمي داند .

رييس فدراسيون كشتي در مورد اعتراض منصور برزگر، سرمربي تيم ملي كشتي آزاد ايران به وضعيت امكانات اردوهاي تيم ملي كشتي گفت: آقاي برزگر حق دارند چرا كه ما با كمبود بودجه مواجه ايم و براي برگزاري جام تختي مجبور شديم كشتي گيران را به خانه كشتي بفرستيم كه مشكلاتي را هم به وجود آورد. به هر حال كشتي با بحران بي پولي مواجه است و همه ما فعلا بايد با شرايط موجود بسازيم و به مسائل حاشيه اي دامن نزنيم.

رييس فدراسيون كشتي با اشاره به بدهكاري فدراسيون كشتي گفت: قرار بود وزارت نفت به فدراسيون كشتي كمك كند اما هنوز خبري نيست ، سازمان تربيت بدني هم بامشكلات زيادي مواجه است و هنوز قسمت اعظمي از بودجه اي خود را دريافت نكرده ، با اين حال ما اميدواريم تا هر چه زودتر مشكلات كشتي رفع شود.

طالقاني در پايان درباره برگزاري جام تختي گفت: تيم ها و كشتي گيران خارجي خوبي براي حضور در جام تختي به ايران مي آيند و از طرف ديگر رقابت مدعيان داخلي هم بسيار حساس است، اميدوارم در اين رقابت ها كشتي هاي خوبي را شاهد باشيم.