منابع جدیدی برای پرسپولیس پیش بینی کردیم/ تاکنون به تمامی تعهدات مان پایبند بودیم

حسن بیادی سخنگوی هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس با بیان این مطلب به خبرنگارمهرافزود: مهمترین دغدغه هیئت مدیره باشگاه درمقطع کنونی رفع مشکلات مالی باشگاه است و در این راه آقای کاشانی تلاش قابل تقدیری دارند ضمن اینکه تمامی اعضای هیئت مدیره نیزبه نوعی درجهت حل این مشکلات رایزنی های لازم را با دستگاههای مختلف انجام می دهند.

بیادی تصریح کرد: بخشی ازمشکلات مالی باشگاه بویژه پس از نشست اخیرهیئت مدیره از طریق پیش بینی منابع جدید نظیر تبلیغات، جذب اسپانسر و حمایت های سازمان مورد بررسی قرارگرفت که امیدواریم با رفع این مشکلات باشگاه بتواند با اقتدار بیشتری درمسیرقهرمانی گام بردارد.

عضوهیئت مدیره باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه علیرغم تمامی تنگناهای مالی و کمبود اعتبارات، تاکنون باشگاه به تمامی تعهدات و قراردادهای خود با بازیکنان و کادر فنی پایبند بوده و کمترین تاخیر را درخصوص پرداخت ها داشته ایم، تصریح کرد: مدیریت باشگاه نسبت به تعهدات خود با بازیکنان و کادرفنی حساسیت ویژه ای دارد و تاکنون با وجود تنگناهای مالی فراوان، از طرق مختلف درجهت جذب منابع مالی لازم اقدام شده و حتی درمقاطعی ناگزیر به استقراض از برخی بخش ها شده ایم که امیدواریم سازمان به عنوان متولی اصلی باشگاه پرسپولیس نقش حمایتی خود را درجهت کمک به باشگاه فراموش نکند.

وی درخصوص طرح واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی و آمادگی سازمان در اجرای این طرح اظهار داشت : باشگاه پرسپولیس برای خارج شدن از تنگناهای مالی چاره ای جزحرکت به سمت خصوصی شدن ندارد ولی باید بسترهای لازم برای اجرای این طرح نیز فراهم شود چرا که هرگونه اقدامی در این زمینه بدون بررسی تمامی جوانب و زوایای کارمی تواند حتی برمشکلات موجود بیفزاید.

بیادی یادآورشد : بخش های بسیاری درکشور آمادگی دراختیار گرفتن اداره باشگاه پرسپولیس را دارند ولی تحقق این امرنیاز به اراده واقعی و استقلال اداره باشگاه درتمامی زمینه ها را دارد که تاکنون به این شرایط در واگذاری باشگاههای استقلال و پرسپولیس توجه نشده است.

سخنگوی هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس دربخش دیگری ازسخنان خود با اشاره به اینکه پرسپولیس قهرمانی درهر دو جبهه مسابقات لیگ و جام حذفی را هدف گرفته اظهار داشت: پرسپولیس امسال یک تیم واقعی است که از انسجام خوبی در داخل و بیرون از زمین برخوردار است و با چنین یکپارچگی گروهی، کسب قهرمانی از هر زمانی سهل الوصول تر می نماید و پرسپولیس با همین هدف در نخستین دیدار خود مقابل صنعت نفت آبادان به میدان خواهد رفت و برای قهرمانی در این مسابقات جز به پیروزی مقابل این تیم فکر نمی کند.