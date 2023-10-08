پرسپولیس دنبال شیرینی جشن قهرمانی/ خطه شمال روی خط فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر فوتبال در حالی امروز یکشنبه با برگزاری دو بازی به اتمام می‌رسد که با جشن قهرمانی یکی از تیم‌ها همراه خواهد بود!

پرسپولیس کاپ قهرمانی سوپرجام فصل گذشته را بالاخره با حضور تماشاگران بالای سر می‌برد تا یکی از بی‌روح‌ترین قهرمانی‌های فوتبال ایران باشد. جامی که نه در زمان قابل قبول و نه بدون برگزاری بازی برای تعیین قهرمان برگزار می‌شود. قهرمانی سرخپوشان در لیگ برتر و جام حذفی فصل گذشته سبب شد تا پرسپولیس بدون هیچ مشکلی سوپرجام را نیز بالای سر ببرد.

جدال با سد مستحکم یونانی

دیدار پرسپولیس و گل گهر سیرجان در حالی برگزار می‌شود که دو تیم شرایط کاملا مشابه همدیگر در گل‌های زده و خورده دارند. پنج گل زده و تنها یک گل خورده مقابل اسم هر یک از این تیم‌ها نشان می‌دهد تفکرات دفاعی همراه با نگاهی به پیروزی اقتصادی در آنها جاری است.

پرسپولیس دو برد از سه پیروزی خود را یک بر صفر به دست آورده است و تنها توانست فولاد را با نتیجه دو بر صفر شکست دهد. در سوی دیگر میدان هم تفکرات مارینوس اوزونیدیس نشان می‌دهد قرار نیست بازی کاملا تهاجمی از آنها شاهد باشیم.

حالا پرسپولیس با توجه به بردهای استقلال و سپاهان برای ماندن در کورس قهرمانی اندیشه‌ای جز پیروزی در سر ندارد. آنها باید از سد مستحکم دفاعی گل گهر که معمولا با چهار مدافع و دو هافبک دفاعی بازی کرده است، عبور کرده و جدال با رقیبان سنتی را در جدول ادامه دهد.

سرخپوشان در این بازی وحید امیری و مهدی ترابی را به طور قطع در اختیار ندارند. همچنین شرایط نبیل باهویی خرید جدید این تیم مطلوب نیست تا احتمالا شهاب زاهدی همچنان در خط حمله بازی کند.

اوزونیدیس نیز کوشکی را به دلیل آسیب دیدگی بازی نخواهد داد و باید فکری برای خستگی مهدی ممی زاده و امیر جعفری که همراه با تیم امید در بازی‌های آسیایی هانگژو حضور داشتند کند.

خطه شمال روی خط فوتبال

ملوان بندر انزلی دیگر دیدار هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر را در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی میزبانی می‌کند. قوی سپید انزلی پذیرای نساجی مازندرانی است که در لیگ قهرمانان آسیا تا کنون یک پیروزی مقابل مومبای سیتی هند و یک باخت مقابل الهلال عربستان کسب کرده است.

ملوان کهخ پس از شروعی ناموفق حالا توانسته از سه بازی اخیر خود در لیگ برتر هفت امتیاز کسب کند دنبال حداکثر امتیازهای دیدار امروز است تا بتواند جایگاه بهتری پیدا کند‏.

نساجی نیز برای بازگشت به مسیر آرامش و کسب اعتماد به نفس دوباره برای ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا نیاز به گرفتن امتیاز از انزلی چی ها دارد.

برنامه بازی‌های امروز یکشنبه به شرح زیر است:

* ملوان بندرانزلی - نساجی مازندران؛ ساعت ۱۷:۱۵

* پرسپولیس - گل گهر سیرجان؛ ساعت ۱۹:۱۵