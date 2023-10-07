دامپزشکی خراسان شمالی به آموزش شهروندان توجه بیشتری داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد عصر شنبه در دیدار با مدیران دامپزشکی خراسان شمالی که در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: توجه به مقوله آموزش مردم نقش مهمی در کاهش بیماری‌ها و سلامت جامعه دارد.

استاندار خراسان شمالی با تاکید بر اینکه آموزش مردم امری ضروری است، افزود: باید مردم از ظرفیت دامپزشکی آگاه شده و نسبت به فرهنگ سازی و بهره مندی از پتانسیل دامپزشکی به ویژه در روستاها و کاهش مراجعات اقدامات لازم انجام شود تا شاهد کاهش انتقال بیماری‌ها باشیم.

وی اظهار داشت: از ظرفیت قانون برای معیشت پرسنل و پیشرفت پروژه‌های عمرانی استفاده شود.

حسین نژاد گفت: با توجه به اینکه دامپزشکی در سلامت اجتماع به صورت مستقیم و غیر مستقیم دخیل است باید به جایگاه بهتری دست یابد.

در ادامه حمید رمضانی، مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی اظهار کرد: شعار امسال هفته دامپزشکی، «دامپزشکی یک قرن خدمت» است.

وی با بیان اینکه تمام خدمات این مجموعه به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود، افزود: ۳۶۰ خدمات دامپزشکی به صورت الکترونیکی است و بیش از ۸۰ درصد امور مربوط به دامپزشکی به بخش خصوصی واگذار شده است.

رمضانی توجه به اهمیت فرآورده‌های دامی، توسعه مراکز بخش خصوصی در نقاط دور دست، برگزاری اردوهای جهادی در مناطق محروم با هدف افزایش سطح دامداران با ترویج آموزش و فرهنگ سازی، بهبود شاخص‌های بهداشتی دامپزشکی در نظام سلامت، را به عنوان نقاط قوت مجموعه دامپزشکی ذکر کرد.