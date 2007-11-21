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۳۰ آبان ۱۳۸۶، ۹:۳۴

سرپرست بنیاد باران: سفر خاتمی به مشهد جنبه انتخاباتی ندارد

سرپرست بنیاد باران: سفر خاتمی به مشهد جنبه انتخاباتی ندارد

سید حسن رسولی با تاکید بر اینکه سفر خاتمی به مشهد مقدس جنبه انتخاباتی ندارد، گفت: اصلی ترین محور برنامه سید محمد خاتمی در این سفر شرکت و سخنرانی در جشن میلاد امام رضا(ع) است که از سوی مجمع روحانیون مبارز در مشهد برگزار می شود.

سید حسن رسولی، سرپرست بنیاد باران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خاتمی ساعت یک بامداد روز چهارشنبه وارد فرودگاه هاشمی نژاد مشهد می شود، اظهارداشت: فردا ساعت 6 بعدازظهر همزمان با شب میلاد امام هشتم(ع) سید محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق کشورمان علاوه بر حضور در جشن مجمع روحانیون مبارز در سالن ورزشی 6 هزار نفری شهید بهشتی مشهد، در جمع حاضران سخنرانی خواهد کرد.

وی افزود: طی دو روز حضور خاتمی در مشهد، وی به اقتضاء وقت خود با اقشار مختلف فرهنگی، مردمی و اقتصادی از جمله زنان، روحانیون، فرهنگیان، جوانان دیدار کرده و با آنها به گفتگو خواهد پرداخت.

استاندار سابق خراسان یکی دیگر از برنامه های خاتمی در سفر به مشهد را برگزاری نشستی با نخبگان استان خراسان رضوی برشمرد و تصریح کرد: این دیدار پس از انجام دیدارهای مردمی ، شب جمعه همین هفته به صورت خصوصی و با حضور مدعوین خاص انجام خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سفر خاتمی به مشهد مقدس سفری عمومی است که تمامی علاقه مندان به وی در آن حضور دارند و تاکنون هیچ گونه عکس العملی از سوی احزاب و مردم که حاکی ازعدم اقبال به این سفر باشد را مشاهده نکرده ایم.

کد مطلب 590526

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