راه دشوار آمریکا در جلب حمایت متحدان از تحریم یکجانبه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر روزنامه "کریستین ساینس مانیتور" در تحلیلی نوشت : هیچ معمای مهم تری از برنامه هسته ای ایران انتظار رئیس جمهور آینده آمریکا را نمی کشد . این موضوع، هیلاری کلینتون را از باراک اوباما جدا می کند و تحرکاتی را در بین نامزدهای جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ایجاد می کند. در روزهای آتی موضوع ایران بار دیگر در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح خواهد شد و بسیاری از نگاه ها به آلمان معطوف خواهد شد.

نویسنده این مطلب خاطر با طرح این سئوال که "چرا آلمان "نشان می کند : شورای امنیت سازمان ملل متحد دو بار تحریمهای اقتصادی خود را علیه ایران به خاطر تعلیق نکردن برنامه غنی سازی خود افزایش داده است، اما آلمان در محور این بحث قرار دارد و این به خاطر آن است که آلمان دومین تامین کننده بزرگ محصولات وارداتی ایران است و فناوری مهمی را در اختیار بخش اعظم صنعت آن قرار می دهد.

در ادامه این مطلب آمده است : توقف حیات اقتصادی به ارزش نزدیک به 5 میلیارد دلار مربوط به این کالاها، خسارتهایی را به ایران وارد خواهد آورد، اما تحریمهای کنونی سازمان ملل متحد با شکلی هدفمند ضعیف طراحی شدند تا موافقت چین و روسیه راحت تر جلب شود.

به گزارش مهر، نویسنده افزوده است : در اوضاع کنونی و تلاش دولت بوش علیه ایران، به نظر می رسد که چین و روسیه در برابر تحریمهای سخت تر قرار گرفته اند و این در حالی است که شورای امنیت تهدید خود را برای اعمال قطعنامه سوم تحریمها افزایش می دهد. چین که 14 درصد از نفت خود را از ایران دریافت می کند، هم اکنون به دنبال روابط اقتصادی نزدیکتر با ایران است و این در حالی است که روسیه در نظر دارد تا کار انتقال سوخت هسته ای خود به ایران را از سر بگیرد.

ساینس مانیتور تصریح کرده است: در حالیکه این احتمال وجود دارد تا هر دوی آنها در(شورای امنیت سازمان ملل متحد) تهدید به وتو کنند، آمریکا با گزینه جلب هم پیمانان خود برای اعمال تحریمها از جانب خودشان روبرو خواهد بود. انگلیس و فرانسه با آمریکا همراه هستند، اما تاکنون بخش تجارت آلمان مانع از آن شده که دولت این کشور اقدام بسیار جسورانه ای را علیه ایران انجام دهد و آلمان همراه با روسیه و چین با اشاره به مسئله دسترسی بازرسان آژانس به شکل انتخابی (!) از سوی ایران، از ایجاد یک موضعگیری سخت جلوگیری به عمل می آورد.