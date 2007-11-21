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۳۰ آبان ۱۳۸۶، ۱۰:۲۰

احمد خاتمی به مهر خبر داد:

جامعه مدرسین درآینده نزدیک نامزد خود برای مجلس خبرگان را انتخاب می کند

جامعه مدرسین درآینده نزدیک نامزد خود برای مجلس خبرگان را انتخاب می کند

عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: جامعه مدرسین در روزهای آتی در مورد انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری و کاندیدا های خود در این انتخابات اظهار نظر می کند.

آیت الله سید احمد خاتمی درگفتگو با خبرنگار مهربا بیان اینکه اصولاًجایگاه مجلس خبرگان رهبری اقتضا می کند که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز در مورد انتخابات این مجلس اظهارنظر کنند، گفت: به طور قطع در اینده نزدیک در مورد کاندیداهای خود در این انتخابات اظهارنظر می کنیم.

جامعه مدرسین برای وحدت نظر با جامعه روحانیت تلاش می کند

وی در مورد احتمال ائتلاف جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با جامعه روحانیت مبارز بر سر معرفی کاندیداهای مورد توافق، گفت: طبیعی است تمام تلاش ما در وحدت نظر با جامعه روحانیت مبارز است، کما اینکه این امر در چهارمین انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز به نمایش گذاشته شد.

این عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در مورد اینکه آیا تاکنون بحثی در مورد کاندیداهای احتمالی این تشکل در انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان صورت گرفته است یا خیر؟ گفت: در این زمینه بحث هایی صورت گرفته است اما هنوز به مرحله قطعیت نرسیده است.

خاتمی تأکید کرد: برای برگزاری یک انتخابات پرشور هم مردم با نشاط بر سر صندوق های رأی حاضر خواهند شد و هم نهادهای روحانی با قوت به میدان خواهند آمد.

کد مطلب 590543

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