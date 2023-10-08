رونق تولید، کارافرینی و نشاط در جامعه روستایی مدنظر دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش ثقفی‌نیا شنبه شب در همایش شوراهای روستاها شهرستان کامیاران که به مناسبت روز ملی روستا و عشایر با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در شهرستان کامیاران برگزار شد، اظهار کرد: نقش روستاییان و عشایر در پیشینه جمهوری اسلامی ویژه و منحصر به فرد است.

وی افزود: روستاییان از گذشته تاکنون در دفاع مقدس، پایدار کردن امنیت و رقم زدن اقتدار و صلابت کشور و سهیم بودن در اقتصاد و تولید نقش به سزایی داشته و دارند.

فرماندار کامیاران بیان کرد: در دولت سیزدهم، دولت مردمی؛ ایران قوی، اقدامات خوبی در زمینه عمران و آبادانی روستاها انجام یافته است که بخشی از این اقدامات همین موضوع توجه به مقوله رونق تولید و کارآفرینی، ورزش، شور و نشاط در جامعه روستایی بوده است که تا به امروز اکثریت روستاها از این نعمت برخوردار شده‌اند.

ثقفی‌نیا اضافه کرد: در دولت سیزدهم انتظار مردم این است که مسئولان، مجاهدانه در میدان عمل باشند و مسائل مردم را رفع کنند.

وی خاطرنشان کرد: زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر، سنگ فرش پیاده‌روها، فضای سبز، چمن‌های مصنوعی و امور زیر بنایی و همکاری و همراهی با دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله اقداماتی بوده است که در این مدت با پشتکار، تلاش و تعصب دهیاران و شوراهای اسلامی و همکاری سایر ادارات در روستای دارای دهیاری و فاقد دهیاری با نگاه عادلانه انجام گرفته است.

فرماندار کامیاران خاطر نشان کرد: در سال‌جاری نیز اقدامات تکمیلی در حوزه راه روستایی و ارتقا جایگاه شهرستان در این حوزه و آبرسانی به روستاهایی که دارای تنش آبی هستند در شهرستان را شاهد خواهیم بود.

ثقفی‌نیا با بیان اینکه روستاها می‌توانند منجر به توسعه پایدار شوند، گفت: یکی از اقدامات بسیار خوب کشور در مدیریت نوین روستایی، تجلی مشارکت مردم در قالب پارلمان‌های مردمی به نام شوراهای محلی است که امروز مسائل و مشکلات روستاها به واسطه شوراها بهتر بیان می‌شود و نتیجه مشارکت مردم در شوراها و دهیاری‌ها، آبادانی مستمر در روستاها را شکل داده است.

وی با اشاره به اقتصاد جامعه روستایی و عشایری و سهمی که در تولید محصولات کشاورزی، لبنی، پروتئینی و صنایع دستی دارند، گفت: در راستای کاهش نرخ بیکاری باید تولید افزایش پیدا کند که شروع شکل‌گیری آن از روستاها است و به نوعی استفاده از روستاها در رفع معضلات اقتصادی کمک بسیاری دارد.

این مراسم با هدف گرامی‌داشت روز روستا و عشایر و نقش و جایگاه روستاییان و عشایر و تأثیر آنها در اقتصاد ملی و تولیدات داخلی برگزار شد.