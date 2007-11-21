این نویسنده و کارگردان تئاتر درباره اجرای عمومی نمایش "ماچیسمو" به خبرنگار مهر گفت: "اجرای عمومی ما به خاطر تعمیرات و بازسازی مجموعه تئاتر شهر بلاتکلیف مانده و این آزاردهنده است. طبق برنامه خانم منیژه محامدی قبل از من اجرا دارند و تا وضعیت تئاتر شهر معلوم نشود، زمان اجرای ما هم مشخص نمی شود."

یعقوبی از امکان وجود تغییراتی در اجرای جشنواره "ماچیسمو" با نام قبلی "کنسول افتخاری" خبر داد و افزود: "یک نقش در نمایشنامه وجود دارد که خودم بیشتر مایل هستم آن را حذف کنم. غیر از این نقش که به احتمال زیاد حذف می‌شود باقی بازیگران نمایش همان تیم قبلی خواهد بود."

"ماچیسمو" به ماجرای گروگانگیری چند چریک آمریکای لاتین می‌پردازد که خواسته‌هایی از دیکتاتور کشور خود دارند. در این نمایش علی سرابی، امیررضا دلاوری، آیدا کیخایی، مسعود میرطاهری، پونه عبدالکریم‌زاده و اشکان صادقی ایفای نقش می‌کنند.