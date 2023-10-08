۲۸۸ پرونده تخلف صنفی در رامسر تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید فیلی صبح یکشنبه در جمع مسئولان شهرستان رامسر با بیان اینکه وزارت صمت، مأموریت‌های سازمانی متعددی برای ادارات زیرمجموعه خود دارد و بخش‌های مختلفی مانند صنعت، معدن، تجارت داخلی و خارجی، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و … در حال اجرا است، گفت: اداره صنعت معدن و تجارت در شهرستان رامسر با توجه به شرایط اقلیمی خاص و همچنین توانایی‌های شهرستان و بر اساس دستورالعمل‌ها، فعالیت دارد.

وی تصریح کرد: در بخش صنعتی ۳۰ واحد صنعتی با اشتغال ۳۵۴ نفر اشتغال فعال است و این واحدها در رسته تولید سبدهای کشاورزی و تولیدات بتن صنایع وابسته به کشاورزی و مواد غذایی در حال فعالیت هستند.

فیلی با عنوان اینکه امکان گسترش و پیشرفت واحدهای صنعتی (با توجه به شرایط موجود) به دلیل عدم وجود شهرک صنعتی و مشکلات زیست محیطی وجود ندارد، گفت: در بخش معدن دارای یکی از کمترین واحدهای معدنی شناخته شده در سطح استان (با ۴ واحد معدنی) هستیم که هیچکدام از این واحدها به بهره برداری نرسیده اند و در نقاط مختلف خارج محدوده شهری مستقر هستند و تاکنون هیچ آورده‌ای برای شهرستان رامسر ندارند. و تمامی کارهای این معادن در مرکز استان انجام می‌شود و شهرستان فقط بخش نظارت را بر عهده دارد.

وی در ادامه افزود: معدن‌ها جز پتانسیل‌های شهرستان هستند که باید با هماهنگی‌های استانی فعالیت‌های معدنی محقق شود.

رئیس اداره صنعت معدن تجارت شهرستان رامسر گفت: در شهرستان رامسر ۵۰۲ رسته صنفی و ۱۶ هزار شغل به صورت مستقیم فعالیت دارند.

وی تصریح کرد: در سامانه رصد بیش از نیمی از تعهد شهرستان رامسر برعهده وزارت صمت است که سالانه بیش از تعهد اشتغال، کارسازی نموده و فعالیت دارند.

وی افزود: در طول شش ماه اول سال جاری سه هزار و ۴۵۵ بازرسی از واحدهای اقتصادی انجام شد که ۲۸۸ مورد پرونده تخلف صنفی تشکیل شد.

وی با عنوان اینکه، عمده بازدیدها با توجه به شرایط جامعه تذکر و مطلع کردن از عدم تکرار تخلف بوده است، گفت: ۳۴۰ گشت مشترک انجام و۱۳ پرونده قاچاق کالا ۱۳ کشف شده است.