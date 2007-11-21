ساعت 24 امروز؛ آخرین فرصت برای ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد 87

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه امسال مدت زمان بیشتری برای ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد در نظر گرفته شده است، مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد 87 تمدید نمی شود.

معاون سازمان سنجش از تاثیر معدل تراز شده داوطلبان کنکور دوره کارشناسی ارشد در سال 1387 نیز خبر داد و گفت : دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد درج شده است که معدل لیسانس داوطلبان 20 درصد نمره کل را تشکیل می دهد که به صورت تراز شده اعمال می شود.

توکلی افزود: نمره کل داوطلب در کنکور سال گذشته ترکیبی از معدل تراز نشده داوطلب (با هر معدلی مثل 18، 14 و .. ) به اضافه نمره 80 درصد کنکور بود اما امسال معدل داوطلبان تراز می شود.

وی ادامه داد: در سال آینده 20 درصد معدل در هر کد رشته ای که داوطلب در آن شرکت می کند به صورت تراز شده اعمال می شود.

کنکور کارشناسی ارشد 1387 بهمن ماه برگزار می شود.