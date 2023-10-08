پایان اسرائیل نزدیک است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام شریفی نیا امام جمعه آرادان و مهدی قدرتی سرپرست فرمانداری شهرستان آرادان در پی پیروزی محور مقاومت در عملیات طوفان الاقصی پیامی را صادر و یک نسخه آن را در اختیار خبرگزاری مهر قرار دادند که متن آن به این شرح است:

هنوز چند روز از فرمایشات گهربار مقام معظم رهبری نمی‌گذرد که خبر از احتضار رژیم جعلی اسرائیل دادند و از برقراری ارتباط با این رژیم به عنوان قمار روی اسب بازنده نام بردند که جبهه مقاومت فلسطین با عملیات طوفان الاقصی تصویری از جسد در حال مرگ رژیم غاصب صهیونیستی را پیش روی جهانیان قرار داد و درست در زمانی که نخست وزیر این رژیم کل جبهه مقاومت را تهدید می‌کرد ثابت کرد اساس اسرائیل از تار عنکبوت سست‌تر است و برای نابودی آن دیگر نیازی به سپاه قدرتمند از جبهه اسلامی نیست و گروه کوچکی چون حماس را یارای آن است که با اتکای به توان جوانان غیور فلسطینی دمار از روزگار این رژیم درآورد.

این عملیات نشان داد که بازگشت فلسطین به جهان اسلام دیگر یک رؤیا نیست، واقعیتی است که تا تحقق آن زمان زیادی باقی نمانده است. با این عملیات روز به روز بر قدرت، توان، اراده و ایمان رزمندگان و ملت پرانگیزه فلسطین برای نابودی کامل اسرائیل و محوِ این رژیم کودک کُش از نقشه جهان افزوده خواهد شد و به عقربه‌های ساعت شمار مرگ این رژیم سرعت بیشتری خواهد داد.

اینجانبان با سپاس به درگاه خداوند به خاطر عملی کردن وعده و نصرت خود این پیروزی بزرگ را به ملت شجاع و جوانان و رزمندگان غیور فلسطینی تبریک می‌گوئیم و امید واثق داریم تا رسیدن به قله که یکی از مصادیق آن محو رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی خواهد بود، راهی اندک باقی مانده است.

به امید آن روز…