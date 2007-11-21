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۳۰ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۱۰

چاوز:

اروپا از رویکرد آمریکا در برابر ایران دنباله روی نکند

اروپا از رویکرد آمریکا در برابر ایران دنباله روی نکند

رئیس جمهوری ونزوئلا شب گذشته از کشورهای اروپایی خواست دست از دنباله روی از آمریکا درباره برنامه هسته ای ایران بردارند و ادعای آمریکا را مبنی بر اینکه ایران به دنبال سلاح اتمی است یک "دروغ بزرگ"خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"هوگو چاوز"که دیروز از ایران وارد فرانسه شده بود، در کنفرانسی خبری در پاریس ادعای دولت آمریکا را مبنی بر اینکه برنامه هسته ای ایران با هدف تولید سلاح اتمی است، بخشی از توطئه آمریکا برای تسلط بر ذخایر نفت ایران دانست و گفت: من مطمئنم این یک بهانه دیگر، یک جعل دیگر و یک دروغ بزرگ دیگر از سوی دولت امپریالیست آمریکاست تا هرگونه تجاوز علیه مردم ایران را توجیه کند.

وی به کشورهای اروپایی توصیه کرد نباید از آمریکا در این راه تبعیت کنند. وی افزود: اروپا باید بیشتر درباره احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران نگران باشد.

چاوز همچنین درباره واکنش ایران به هرگونه اقدام نظامی گفت: من مطمئنم ایرانی ها در مقابل حمله آمریکا خواهند ایستاد و تلافی خواهند کرد.

وی در ادامه سخنانش آمریکا را به دراکولایی تشبیه کرد که صبح شده، اما در طول شب خون نیاشامیده است.

چاوز دیروز پیش از این کنفرانس خبری، با "نیکلا سارکوزی"، رئیس جمهوری فرانسه دیدار و گفتگو کرده بود و پس از آن به پرتغال رفت.

کد مطلب 590560

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