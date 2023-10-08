تالاب میقان اراک میزبان نخستین گروه از پرندگان مهاجر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست استان مرکزی، یوسف یوسفی با اشاره به آغاز کوچ پرندگان مهاجر به تالاب میقان اراک اظهار داشت: هر ساله از اواسط مهرماه!، تالاب میقان میزبانی خود را از پرندگان مهاجر آغاز میکند.
وی با اشاره به اینکه بسته به شرایط آب و هوایی این مهاجرت گاهی زودتر و گاهی با تأخیر صورت میگیرد، گفت: پرندگان مهاجر که شاخصترین آنها درنای خاکستری است؛ هرساله با طی مسیر طولانی از عرضهای شمالی و سرزمینهای سیبری در روسیه وارد تالابهای شمالی کشور میشوند و با سرد شدن مناطق شمالی مهاجرت خود را با سفر به مناطق گرمتر همچون تالاب میقان ادامه میدهند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: پرندگانی همچون چنگر، خوتکا، اردک نوک پهن، چوب پا، غاز خاکستری، هوبره، آن قوت، حواسیل و اردک سر سبز را از جمله مهمترین پرندگان مهمان تالاب میقان اراک هستند.
یوسفی با اشاره به اینکه تالاب میقان، در فصل پاییز دارای آب است و قابلیت میزبانی پرندگان مهاجر را دارد، عنوان کرد: تالاب میقان زیستگاه ۲۰۸ گونه پرنده است و سالانه ۹۰ گونه پرنده مهاجر وارد این تالاب میشود.
وی افزود: تا پایان آبان بیشترین مهاجرت پرندگان در تالاب میقان اراک انجام میگیرد که جمعیت پرندگان مهاجر به بیش از ۱۶ هزار قطعه هم میرسد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی بیان داشت: تالاب میقان اراک در زمستانها با احتمال شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان روبرو است و هر ساله سعی میشود پیش از وقوع بیماری و با در نظر گرفتن احتمالات، آمادگی لازم برای مواجهه با بیماری وجود داشته باشد و امسال نیز مانند سالهای گذشته سعی شد تجهیزات انفرادی و سایر تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با شیوع احتمالی آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان تهیه شود.
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