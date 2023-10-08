درآمد گمرکات آذربایجان شرقی ۵۲ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق نامدار روز یکشنبه در جمع خبرنگاران به میزان صادرات و واردات این گمرکات نیز اشاره کرد و گفت: در این مدت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۶۸۷ میلیون دلار کالا از طریق گمرکات استان به کشورهای مختلف صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۱۷ درصد و از نظر ارزش دلاری سه درصد رشد داشته است.

وی، عمده کشورهای هدف صادرات از گمرکات استان را ترکیه، عراق، ارمنستان، بلغارستان، گرجستان، جمهوری آذربایجان، فدراسیون روسیه، افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی اعلام و اظهار کرد: طی این مدت ارزش صادرات به ترکیه ۱۹۸ میلیون دلار، عراق ۱۵۲ میلیون دلار، ارمنستان ۹۷ میلیون دلار، بلغارستان ۳۱ میلیون دلار، گرجستان ۲۶ میلیون دلار، جمهوری آذربایجان ۲۵ میلیون دلار، فدراسیون روسیه ۲۴ میلیون دلار، افغانستان ۲۰ میلیون دلار، پاکستان ۱۸ میلیون دلار و امارات متحده عربی ۱۸ میلیون دلار بود.

نامدار عمده کالاهای صادراتی از گمرکات استان در ۶ ماهه نخست سالجاری را انواع محصولات فولادی، مواد و اشیای پلاستیکی، خشکبار، فرآورده‌های نفتی از قبیل قیر، روغن‌های صنعتی و معدنی، مصنوعات مسی مثل لوله مسی مفتول، کابل، لوازم و اتصالات لوله کشی، فرآورده‌های غلات مانند ویفر و بیسکویت، شیشه و مصنوعات شیشه‌ای، ماشین آلات و وسایل مکانیکی و روی و مصنوعات روی عنوان کرد.

وی میزان واردات از گمرکات استان در نیمه اول سالجاری را ۲۱۲ هزار تن کالا به ارزش ۷۲۶ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: این میزان کالای وارداتی در مدت یاد شده نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۹ درصد و از حیث ارزش دلاری ۲۳ درصد رشد داشته است.

وی عمده محصولات وارداتی از گمرکات استان در مدت یادشده را وسایل نقلیه زمینی ۱۳۸ میلیون دلار، ماشین آلات و وسایل مکانیکی اجرا و قطعات آنها ۱۲۳ میلیون دلار، توتون و تنباکو ۵۲ میلیون دلار، شمش طلا ۴۹ میلیون دلار، قطعات منفصله ماشین آلات راهسازی و خودرو ۴۶ میلیون دلار، پودر و دانه کاکائو ۳۶ میلیون دلار، مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از این مواد ۲۶ میلیون دلار، چوب و اشیا چوبی ۲۵ میلیون دلار، محصولات شیمیایی آلی ۲۱ میلیون دلار، ماشین آلات و دستگاه‌های برقی ۱۸ میلیون دلار عنوان کرد.

سرپرست گمرکات آذربایجان شرقی عمده کشورهای مبادی وارداتی از گمرکات استان آذربایجان شرقی را ترکیه، امارات متحده عربی، چین، آلمان، کره جنوبی، ایتالیا، روسیه، برزیل، اسلواکی و ژاپن برشمرد و اعلام کرد: طی این مدت ارزش واردات از ترکیه ۳۷۸ میلیون دلار، امارات متحده عربی ۱۰۶ میلیون دلار، چین ۸۷ میلیون دلار، آلمان ۴۹ میلیون دلار، کره جنوبی ۱۷ میلیون دلار، ایتالیا ۱۲ میلیون دلار، فدراسیون روسیه ۹ میلیون دلار، برزیل ۹ میلیون دلار، اسلواکی ۶ میلیون دلار و ژاپن ۶ میلیون دلار بود.