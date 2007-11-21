تعیین نحوه برخورد حقوقی با موسسات غیرمجاز فراگیر پیام نور در آذر ماه

دکتر اصغر ابوالحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هیچ موسسه و مرکزی از وزارت علوم مجوز برگزاری دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور را ندارد و فعالیت این موسسات غیر قانونی است.
وی افزود: آموزشگاههای آزاد در جریان تغییرات صورت گرفته دانشگاه پیام نور نیستند و مانند سابق عمل می کنند.
ابوالحسنی خاطر نشان کرد: امسال تغییر و تحولات جدی در دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور انجام گرفته شیوه برنامه ریزی درسی تغییر کرده و تمام رشته ها چند بخشی شده است.
وی تاکید کرد: بر همین اساس بخشی از مواد امتحانی نیز تغییر می کند.
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