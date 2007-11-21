تعیین نحوه برخورد حقوقی با موسسات غیرمجاز فراگیر پیام نور در آذر ماه

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور گفت: بر اساس رایزنیهای انجام شده ما بین مسئولان وزارت علوم و دانشگاه پیام نور وضعیت و روش برخورد حقوقی با موسسات آموزشی آزاد که به صورت غیر قانونی دوره فراگیر برگزار می کنند تا آذر ماه مشخص می شود.