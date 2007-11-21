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۳۰ آبان ۱۳۸۶، ۱۰:۴۹

در گفتگو با مهر اعلام شد:

تعیین نحوه برخورد حقوقی با موسسات غیرمجاز فراگیر پیام نور در آذر ماه

تعیین نحوه برخورد حقوقی با موسسات غیرمجاز فراگیر پیام نور در آذر ماه

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور گفت: بر اساس رایزنیهای انجام شده ما بین مسئولان وزارت علوم و دانشگاه پیام نور وضعیت و روش برخورد حقوقی با موسسات آموزشی آزاد که به صورت غیر قانونی دوره فراگیر برگزار می کنند تا آذر ماه مشخص می شود.

دکتر اصغر ابوالحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هیچ موسسه و مرکزی از وزارت علوم مجوز برگزاری دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور را ندارد و فعالیت این موسسات غیر قانونی است.

وی افزود: آموزشگاههای آزاد در جریان تغییرات صورت گرفته دانشگاه پیام نور نیستند و مانند سابق عمل می کنند.

ابوالحسنی خاطر نشان کرد: امسال تغییر و تحولات جدی در دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور انجام گرفته شیوه برنامه ریزی درسی تغییر کرده و تمام رشته ها چند بخشی شده است.

وی تاکید کرد: بر همین اساس بخشی از مواد امتحانی نیز تغییر می کند.

کد مطلب 590563

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