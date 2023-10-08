۹۱ درصد روستاهای استان قزوین از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند

علی حجتی پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه میزان گازرسانی به شهرهای استان قزوین ۱۰۰ درصد است، اظهار کرد: بیش از ۹۱ درصد روستایی استان قزوین نیز از نعمت گاز بهره مند هستند.

وی افزود: عزم دولت سیزدهم برای گازرسانی به ۱۳۳ روستا در استان قزوین جدی است که ۱۹ مورد از این روستاها در سال گذشته به پایان رسید و امیدواریم در یک بازی زمانی دو ساله مابقی این روستاها نیز از نعمت گاز بهره مند شوند.

مدیرعامل شرکت گاز قزوین با بیان اینکه در تلاش هستیم تا گازرسانی به ۵۱ روستا تا دهه مبارک فجر سال جاری صاحب گاز شوند، عنوان کرد: برای اجرای طرح گازرسانی به تمامی روستاها مبلغ ۷۲۳ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم

وی ادامه داد: ۱۲ روستا در آبیک، ۳ روستا در آوج، ۴ روستا در تاکستان و مناطقی در الموت شرقی، غربی و بخش طارم فاقد گاز هستند و امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۴ تمامی این مناطق صاحب گاز شوند.

حجتی پور همچنین با اشاره به گازرسانی به ۶ روستا در الموت بیان کرد: گازرسانی به روستاهای قسطین رود، کمال آباد، کارند چال، مارکین، سیمیار، باغستان، تنوره و درگ در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه عملیات عمرانی گازرسانی به این روستاها تاکنون ۵۸ درصد پیشرفت فیزیکی و ۵۲ درصد پیشرفت ریالی داشته است، اضافه کرد: تا پایان پروژه ۴۰ میلیارد تومان برای آن هزینه خواهد شد تا ۶۰۰ خانوار از نعمت گاز بهره‌مند شوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین از اجرای عملیات گازرسانی در محور روستای هریف خبر داد و عنوان کرد: در این مسیر ۵ روستای فانفین، کتکان، کلین، هریف و هریان با یک شبکه تغذیه خواهد شد.

وی ادامه داد: این مسیر هم‌اکنون ۶۱ درصد پیشرفت کرده و در نهایت در این روستاها ۵۵۰ خانوار از گاز طبیعی برخوردار خواهند شد.

حجتی پور در پایان با بیان اینکه از ۸۵۰ روستای دارای سکنه در استان قزوین به ۶۲۷ روستا گازرسانی شده است، عنوان کرد: با اجرای این طرح‌ها امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۴ بیش از ۹۶ درصد روستاهای دارای سکنه استان قزوین صاحب گاز شوند.