برگزاری کنگره دو روزه انجمن جراحان عروق ایران در رشت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین همتی صبح یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به برگزاری این کنگره دو روزه انجمن جراحان عروق ایران در بستر مجازی و حقیقی، اظهار کرد: انجمن جراحان عروق ایران از جمله انجمن‌های علمی در کشور است که آخرین کنگره آن در سال ۹۵ بوده است.

وی با اشاره به درمان خیل عظیمی از بیماران تحت درمان جراحان عروق افزود: در کنگره میان‌دوره‌ای انجمن جراحان عروق ایران علاوه بر جراحان عروق، اساتید پرستاری نیز حضور دارند.

دبیر علمی کنگره میان‌دوره‌ای انجمن جراحان عروق با اشاره به برگزاری این کنگره در تالار شهر رشت گفت: این کنگره با حضور مهمانان کشور و نخبگان پزشکی در روزهای ۲۶ و ۲۷ مهرماه در رشت برگزار می‌شود

همتی با اشاره به غنی بودن دانشگاه علوم پزشکی گیلان از اساتید جراحی عروق در کشور بیان کرد: حدود ۱۰۵ جراح عروق در کشور وجود دارد که ۹۴ جراح عروق در کنگره میان‌دوره‌ای انجمن جراحان عروق ایران میهمان گیلانیان هستند.

مدیر گروه جراحی عروق دانشگاه علوم پزشکی گیلان به تشریح اهداف برگزاری میان دوره‌ای انجمن جراحان عروق پرداخت و بیان کرد: ارائه و به‌کارگیری جدیدترین فناوری پزشکی، بازآموزی و جمع بندی تحقیقات دانشمندان جراحان عروق ایران و جهان و بحث و تبادل نظر در خصوص بیماران پیچیده‌ای که تحت درمان قرار گرفتند به جراحان جوان از مهمترین اهداف برگزار کنگره میان‌دوره‌ای انجمن جراحان عروق ایران است.

وی عمده دلیل بروز انسداد عروق را عدم رعایت سبک تغذیه‌ای سالم دانست و افزود: مصرف غذای چرب، داشتن فشار خون، دیابت، چربی و استعمال دخانیات از عمده دلایل بروز انسداد عروق است.

دبیر علمی کنگره میان دوره‌ای انجمن جراحان عروق ایران با اشاره به ظرفیت گیلان در انجام جراحی‌های عروقی، بیان کرد: در سال گذشته ۳ هزار و ۶۰۰ جراحی عروق در بیمارستان‌های آموزشی گیلان انجام شده است.