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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۱۷

فرماندار خواف:

نرخ بیکاری در شهرستان خواف به ۶ دهم درصد رسیده است

نرخ بیکاری در شهرستان خواف به ۶ دهم درصد رسیده است

خواف- فرماندار خواف گفت: با سرمایه گذاری چند هزار میلیارد دلاری نظام مقدس اسلامی نرخ بیکاری در این شهرستان به ۶ دهم درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عباسپور صبح یکشنبه در همایش منادیان و مدافعان وحدت که با حضور علما و نخبگان فریقین استان‌های خراسان رضوی و جنوبی در این شهر برگزار شد، اظهار کرد: شهرستان خواف در نقطه‌ای از سرزمین پر برکت ایران قرار گرفته که خداوند تمام نعمت‌های خود را در آن به کمال قرار داده است؛ از معادن بزرگ سنگ آهن خواف تا کریدور بزرگ بادی که در میان ده کریدور بزرگ جهانی قرار دارد.

فرماندار شهرستان خواف با بیان اینکه امروز انقلاب اسلامی این ظرفیت‌های فراوان بالفعل تبدیل شده کرده است، گفت: با سرمایه گذاری هزاران میلیارد دلاری نظام مقدس اسلامی در این شهرستان نرخ بیکاری به ۶ دهم درصد رسیده و با این سرمایه گذاری ها مهاجرت از این شهرستان معکوس شده است.

وی افزود: سپاه انقلاب اسلامی پروژه‌های زیادی در حوزه‌های آبرسانی و جاده سازی در شهرستان خواف در دست اجرا دارد که می‌تواند ضریب توسعه این شهرستان را ارتقا دهد.

کد مطلب 5905638

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