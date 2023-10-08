زلزله افغانستان آسیبی به شبکه توزیع برق تایباد وارد نکرده است

کاظم امیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته و به واسطه وقوع زلزله در کشور افغانستان و مناطق همجوار این شهرستان، شبکه توزیع برق در دو نقطه مسیر شهر کاریز و گمرک دوغارون با اختلال مواجه شد.

رئیس شرکت توزیع نیروی برق شهرستان تایباد افزود: بلافاصله با اعزام گروه مدیریت بحران این شبکه، مشکل پیش آمده رفع و خاموشی به وقوع پیوسته مرتفع شد.

وی گفت: این اتفاق هیچ‌گونه آسیبی به شبکه توزیع برق شهرستان وارد نکرده و اقدامات لازم بلافاصله پس از اعلام قطعی در این دو بخش شهرستان انجام شده است.

امیری با اشاره به اینکه نیروهای اتفاقات برق شهرستان بدون وقفه مشغول خدمات دهی هستند، گفت: از شهروندان خواسته می‌شود هرگونه قطعی برق یا اختلال در شبکه برق شهرستان را با تلفن امدادی ۱۲۱ شماره مشترک استانی یا ۲۸۲۸ در شهرستان در میان بگذارند.