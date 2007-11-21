موافقت اولمرت با تحویل 50 دستگاه خودروی نظامی به تشکیلات خودگردان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری روزنامه هاآرتص،"ایهود اولمرت" موافقت خود با انتقال 50 دستگاه خودروی نظامی به کرانه باختری را برای ترغیب "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای نزدیک کردن دیدگاه های گروه های فلسطینی و اسرائیلی پیش از آغاز کنفرانس آناپولیس اعلام کرده است.

به گزارش هاآرتص، اولمرت در حالی با انتقال این خودروهای مجهز نظامی به کرانه باختری مخالفت کرده که وزارت جنگ و سرویس امنیتی(شین بت) به شدت با تجهیز نیروهای فتح مخالف هستند.

وزارت جنگ رژیم صهیونیستی و شین بت معتقدند که این تجهیزات نظامی ممکن است به دست نیروهای حماس افتاده و آنها نیز از این تجهیزات در برابر نیروهای صهیونیست استفاده کنند.