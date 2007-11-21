  1. بین الملل
  2. سایر
۳۰ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۴۳

موافقت اولمرت با تحویل 50 دستگاه خودروی نظامی به تشکیلات خودگردان

موافقت اولمرت با تحویل 50 دستگاه خودروی نظامی به تشکیلات خودگردان

مقامهای رژیم صهیونیستی امروز از موافقت نخست وزیر این رژیم برای تحویل 50 دستگاه خودروی نظامی به تشکیلات خودگردان فلسطین خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری روزنامه هاآرتص،"ایهود اولمرت" موافقت خود با انتقال 50 دستگاه خودروی نظامی به کرانه باختری را برای ترغیب "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای نزدیک کردن دیدگاه های گروه های فلسطینی و اسرائیلی پیش از آغاز کنفرانس آناپولیس اعلام کرده است.

به گزارش هاآرتص، اولمرت در حالی با انتقال این خودروهای مجهز نظامی به کرانه باختری مخالفت کرده که وزارت جنگ و سرویس امنیتی(شین بت) به شدت با تجهیز نیروهای فتح مخالف هستند.

وزارت جنگ رژیم صهیونیستی و شین بت معتقدند که این تجهیزات نظامی ممکن است به دست نیروهای حماس افتاده و آنها نیز از این تجهیزات در برابر نیروهای صهیونیست استفاده کنند.    

کد مطلب 590567

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها