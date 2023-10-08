ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل گل گهر/استراحت اجباری برای سه بازیکن

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و گل گهر سیرجان از ساعت ۱۹:۱۵ امروز در هفته هفتم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی با حضور تماشاگران برگزار میشود.
این دیدار در حالی برگزار میشود که مهدی ترابی و وحید امیری به دلیل مصدومیت حضور ندارند.
همچنین مسعود ریگی نیز به دلیل خستگی ناشی از بازی با الدحیل نیمکت نشین خواهد شد تا ترکیب احتمالی زیر برای بازی در نظر گرفته شود:
علیرضا بیرانوند، مرتضی پورعلیگنجی، محمدحسین کنعانیزادگان، دانیال اسماعیلیفر، سروش رفیعی، یاسین سلمانی، علی نعمتی، امید عالیشاه، سعید صادقی، میلاد سرلک و شهاب زاهدی.
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