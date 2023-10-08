۴۰ قبضه سلاح جنگی در فهرج تحویل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، امیرحسین بهجتی گفت: دارندگان سلاح‌های غیرمجاز در فهرج با اجرای پویش مردمی "نه به سلاح غیرمجاز" ۴۰ قبضه سلاح جنگی و شکاری غیرمجاز را به صورت داوطلبانه تحویل مقامات انتظامی و امنیتی دادند.

رئیس حوزه قضائی فهرج ضمن قدردانی از مشارکت خوب دارندگان سلاح‌های غیرمجاز در این طرح افزود: دارندگان سلاح‌های غیرمجاز تا پایان مهر فرصت دارند سلاح‌های غیرمجاز خود را تحویل دهند تا از ارفاقات قانونی برخوردار شوند.

وی نقش مردم، سران طوایف، ریش سفیدان و روحانیت را در تحقق امنیت پایدار بی بدیل توصیف و تصریح کرد: از تلاش‌های پرسنل خدوم دستگاه قضائی و مجموعه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی که در راستای تأمین امنیت و تحقق عدالت در جامعه تلاش می‌کنند تشکر می‌کنم.

رئیس حوزه قضائی فهرج تصریح کرد: قانون‌مداری در این شهرستان با جدیت دنبال می‌شود و امروز نیروی انتظامی به عنوان بازوی پرتوان قوه قضائیه در تمامی نقاط کشور ورود پیدا کرده و با مخلان نظم و امنیت برخورد می‌کند.

بهجتی به تلاش‌های نیروی انتظامی در ایجاد نظم و امنیت در کشور نیز اشاره و عنوان کرد: نیروهای انتظامی برای حفظ امنیت در جامعه تلاش و جهاد می‌کند و امروز مردم قدردان این نیروی تلاشگر هستند.

این مقام قضائی بیان داشت: فراجا پاسدار ارزش‌های انقلاب اسلامی است و یکی از اصول ارزش‌های انقلاب اسلامی تکیه بر قانون و قانونمداری است.