  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۵۲

تا اوایل سال آینده؛

آزمایشگاه مرجع دامپزشکی خراسان جنوبی به بهره برداری می‌رسد

آزمایشگاه مرجع دامپزشکی خراسان جنوبی به بهره برداری می‌رسد

بیرجند- مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: در صورت تأمین اعتبار، آزمایشگاه مرجع دامپزشکی امسال یا نهایت اوایل سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی بخشی صبح یکشنبه در دیدار با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با ارائه گزارشی از روند اجرای پروژه در حال احداث آزمایشگاه مرجع دامپزشکی، بیان کر: در صورت تأمین اعتبار این پروژه امسال یا نهایت اوایل سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی بیان کرد: اداره کل در نظر دارد تور رسانه‌ای بازدید از پروژه را با حضور مسئولین و خبرنگاران برگزار کند تا از نزدیک در جریان روند اجرای کار قرار گیرند.

بخشی با اشاره به وضعیت واکسیناسیون دام در استان، گفت: با مدیریت و برنامه‌ریزی از سوی دامپزشکی استان بیماری هاری کاهش یافته و در سطح کشور نیز جزو استان‌های برتر در زمینه واکسیناسیون هستیم.

سیدمحمدرضا طالبی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی هم در این دیدار با تاکید بر نقش دامپزشکی در تأمین سلامت و امنیت غذایی جامعه، اظهار کرد: در بین مردم و نماز جمعه گزارشی از نارضایتی از مجموعه دامپزشکی دریافت نکرده‌ایم که این جای تقدیر و تشکر دارد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت راه اندازی آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی، گفت: امید است با رفع موانع و تأمین اعتبار لازم این پروژه استانی به زودی به بهره برداری برسد تا هم استانی‌ها از خدمات آن بهره مند شوند.

کد مطلب 5905722

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها