به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی بخشی صبح یکشنبه در دیدار با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با ارائه گزارشی از روند اجرای پروژه در حال احداث آزمایشگاه مرجع دامپزشکی، بیان کر: در صورت تأمین اعتبار این پروژه امسال یا نهایت اوایل سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی بیان کرد: اداره کل در نظر دارد تور رسانه‌ای بازدید از پروژه را با حضور مسئولین و خبرنگاران برگزار کند تا از نزدیک در جریان روند اجرای کار قرار گیرند.

بخشی با اشاره به وضعیت واکسیناسیون دام در استان، گفت: با مدیریت و برنامه‌ریزی از سوی دامپزشکی استان بیماری هاری کاهش یافته و در سطح کشور نیز جزو استان‌های برتر در زمینه واکسیناسیون هستیم.

سیدمحمدرضا طالبی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی هم در این دیدار با تاکید بر نقش دامپزشکی در تأمین سلامت و امنیت غذایی جامعه، اظهار کرد: در بین مردم و نماز جمعه گزارشی از نارضایتی از مجموعه دامپزشکی دریافت نکرده‌ایم که این جای تقدیر و تشکر دارد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت راه اندازی آزمایشگاه مرکزی دامپزشکی، گفت: امید است با رفع موانع و تأمین اعتبار لازم این پروژه استانی به زودی به بهره برداری برسد تا هم استانی‌ها از خدمات آن بهره مند شوند.