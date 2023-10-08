هلال احمر خراسان رضوی آماده ارسال کمک به افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ذاکریان اظهار کرد: در آخرین پیگیری انجام شده از سازمان مرکزی، رئیس جمعیت هلال احمر ضمن اعلام پیام تسلیت خود و ابراز همدردی با مردم زلزله زده کشور افغانستان، آمادگی این جمعیت را برای اعزام کمک‌های امدادی و درمانی به کشور افغانستان اعلام کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی ادامه داد: در صورت اعلام نیاز و درخواست از سوی کشور افغانستان خراسان رضوی برای اعزام کمک‌های امدادی و نیروهای امدادی در آمادگی به سر می‌برد تا از طریق مرزهای این استان کمک‌ها ارسال شود.

وی تاکید کرد: به محض اعلام هرگونه نیاز از سوی کشور زلزله زده همسایه، مراتب به اطلاع مردم خواهد رسید.