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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۱۲

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی:

هلال احمر خراسان رضوی آماده ارسال کمک به افغانستان است

هلال احمر خراسان رضوی آماده ارسال کمک به افغانستان است

مشهد- مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: آماده اعزام هرگونه کمک و نیروی امدادی به محض اعلام سازمان امداد و نجات، به کشور زلزله زده افغانستان هستیم اما تا کنون اعلام نیازی نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ذاکریان اظهار کرد: در آخرین پیگیری انجام شده از سازمان مرکزی، رئیس جمعیت هلال احمر ضمن اعلام پیام تسلیت خود و ابراز همدردی با مردم زلزله زده کشور افغانستان، آمادگی این جمعیت را برای اعزام کمک‌های امدادی و درمانی به کشور افغانستان اعلام کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی ادامه داد: در صورت اعلام نیاز و درخواست از سوی کشور افغانستان خراسان رضوی برای اعزام کمک‌های امدادی و نیروهای امدادی در آمادگی به سر می‌برد تا از طریق مرزهای این استان کمک‌ها ارسال شود.

وی تاکید کرد: به محض اعلام هرگونه نیاز از سوی کشور زلزله زده همسایه، مراتب به اطلاع مردم خواهد رسید.

کد مطلب 5905742

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