محمد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات جدید در راه‌اندازی موزه تاریخ و فرهنگ نهاوند اظهار کرد: تاکنون دو دانگ از بنا توسط میراث خریداری و تملک شده و مابقی ملک باید با رضایت مالک و اعتباری که برای خریداری آن تخصیص داده می‌شود انجام شود در صورتی که اعتبارات استانی کفاف تملک کامل بنا را نمی‌دهد و باید از اعتبارات ملی استفاده کرد چون رقم آن زیاد است.

وی افزود: با مالک برای خرید قسمتی دیگر از خانه صحبت کردیم اما او قصد دارد ملک را یک جا به فروش برساند که با توجه به اعتبارات استانی تملک از عهده میراث فرهنگی برنمی‌آید.

رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نهاوند با اشاره به اینکه ما نمی‌توانیم کامل ملک را تملک کنیم و پیگیر این مسئله هستیم که این اتفاق بیافتد در حالی که تاکنون محقق نشده است، گفت: با نوسانات قیمتی که در طول روز داریم و با توجه به این نوسانات، متأسفانه اعتباری که بتوان ملک را خریداری کرد نداریم و مالک نیز رضایت نمی‌دهد و می‌گوید که همه را یک جا می‌فروشم.

احمدی خاطرنشان کرد: بزرگان شهرستان هم در حال رایزنی با مالک هستند ولی متأسفانه تاکنون نتیجه‌ای نگرفتیم.

وی افزود: باید دوباره با مالک وارد مذاکره شویم و متناسب با آن مبلغی که گذاشته‌اند، ببینیم می‌توان با همان مقدار ملک را تملک کرد یا نه، اگر نه که باید باز هم یک سال منتظر بمانیم تا مبلغی را اعلام کنند که بتوانیم کل ملک را تملک کنیم.