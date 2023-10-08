به گزارش خبرگزاری مهر، شانزدهمین دوره از پویش کتابخوانی کتاب و زندگی با محوریت کتاب «پناهم باش» برگزار میشود. این کتاب روایتهای مستند از مواجهه با موضوع سقط جنین عمدی بوده و در سه فصل «حسرتها»، «فرصتها» و «استفتائات» این روایتها ارائه شده است.
«پناهم باش» نوشته راضیه ترکان و مهناز محمدی، مجموعهای از روایتهای واقعی انسانهایی است که مواجههای نزدیک با این موضوع داشتهاند. در خلال روایت زندگی این آدمها دلایل مختلفی که برای سقط عمدی جنین وجود دارد بررسی میشود؛ همچون دلایل فرهنگی، اقتصادی، جنسیتی، فرزند ناخواسته، تعداد فرزندان و دلایل پزشکی.
این دوره از پویش کتابخوانی کتاب و زندگی که با همکاری مرکز رسانهای شیرازه و نشر معارف برگزار میشود، کار خود را از ۱۶ مهر آغاز کرده است و همراه با سیصد میلیون ریال جوایز نقدی است.
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