توقیف کامیون حامل ۴ هزار و ۲۰۰ قطعه مرغ زنده فاقد مجوز در سرایان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی شکوهی راد صبح یکشنبه به خبرنگاران اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان سرایان هنگام گشت زنی و کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون که از خراسان رضوی به مقصد زاهدان درحرکت بوده مشکوک شدند و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سرایان افزود: ماموران در بازرسی از کامیون، تعداد ۴ هزار و ۲۰۰ قطعه مرغ زنده گوشتی به وزن تقریبی ۹ تن که فاقد مجوز بهداشتی بود کشف کردند که کارشناسان ارزش ریالی طیور کشف شده را بالغ بر ۸ میلیارد ریال برآورد کردند.

وی بیان کرد: ماموران در این خصوص یک دستگاه کامیون توقیف و یک نفر متهم دستگیر کردند که کتهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.