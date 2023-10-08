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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۳۴

فرمانده انتظامی سرایان خبر داد؛

توقیف کامیون حامل ۴ هزار و ۲۰۰ قطعه مرغ زنده فاقد مجوز در سرایان

توقیف کامیون حامل ۴ هزار و ۲۰۰ قطعه مرغ زنده فاقد مجوز در سرایان

بیرجند- فرمانده انتظامی شهرستان سرایان از توقیف یک دستگاه کامیون حامل ۴ هزار و ۲۰۰ قطعه مرغ زنده فاقد مجوز بهداشتی به ارزش ۸ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی شکوهی راد صبح یکشنبه به خبرنگاران اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان سرایان هنگام گشت زنی و کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون که از خراسان رضوی به مقصد زاهدان درحرکت بوده مشکوک شدند و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سرایان افزود: ماموران در بازرسی از کامیون، تعداد ۴ هزار و ۲۰۰ قطعه مرغ زنده گوشتی به وزن تقریبی ۹ تن که فاقد مجوز بهداشتی بود کشف کردند که کارشناسان ارزش ریالی طیور کشف شده را بالغ بر ۸ میلیارد ریال برآورد کردند.

وی بیان کرد: ماموران در این خصوص یک دستگاه کامیون توقیف و یک نفر متهم دستگیر کردند که کتهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 5905759

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