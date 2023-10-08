به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا مرتضوی صبح یکشنبه در دیدار با استاندار ولادیمیر روسیه ضمن خوشامدگویی وی و هیئت همراه، با بیان اینکه در سالهای گذشته در کشور ما ارتباط با کشور روسیه بسیار مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: با توجه به سیاستها و راهبردهایی که سران دو کشور نسبت به یکدیگر دارند زمینه خوبی برای ارتقا روابط میان دو کشور فراهم است.
وی با قدردانی از رویکرد روسیه درقبال ایران، بیان کرد: رویکردهای حمایتی روسیه از ایران و مواضعی که این کشور در سالهای اخیر نسبت به ایران داشته، جای خرسندی دارد؛ ما نیز تلاش میکنیم حمایتهای خود را از کشور روسیه در حوزههای مختلف داشته باشیم.
استاندار اصفهان با بیان اینکه همه این موارد باید به سمت دیپلماسی عمومی سوق پیدا کند تا مردم دو کشور بتوانند نسبت به یکدیگر ارتباط و تعاملات گستردهای را تجربه کنند و در موازنههای اقتصادی پشتیبان یکدیگر باشند، ادامه داد: در استان ولادیمیر ظرفیتهای گستردهای برای همکاری و تعامل وجود دارد و ما از این مطلع هستیم.
وی گفت: در مقابل، استان اصفهان نیز ظرفیتهای بسیار خوبی در حوزههای مختلف دارد.
استاندار اصفهان ضمن اشاره به ظرفیتهای گسترده اصفهان در حوزههای مختلف، عنوان کرد: این استان بیش از ۵ میلیون نفر جمعیت دارد و غنی از ظرفیتهای کشاورزی، فرهنگی، تاریخی، صنعتی و … است.
مرتضوی خاطرنشان کرد: نزدیک به ۷۰ شهرک صنعتی در استان اصفهان فعال است و حدود ۱۰ هزار کارخانه تولید کننده، محصولات صنعتی را در اصفهان تولید میکنند.
وی ضمن اشاره به تولیدات استان اصفهان در حوزه صنایع غذایی کشور، گفت: در بخش کشاورزی نیز ظرفیتهای بسیار خوبی داریم همچنین در حوزه تولید محصولات دام و طیور نیز جزو استانهای نخست کشور هستیم.
وی ادامه داد: همچنین در حوزه صنایع فلزات و زنجیره تولید محصولات فلزی در کشور و منطقه سرآمد هستیم.
استاندار اصفهان ادامه داد: در صنعت نساجی نیز ظرفیت بسیار خوبی در استان اصفهان وجود دارد و در حوزه مصالح ساختمانی از کاشی، سرامیک، سنگ و سایر محصولات بهداشتی ساختمان در استان ما تولید میشود.
وی تاکید کرد: در حوزه فناوریهای نوین نیز اصفهان یکی از استانهای پیشرفته کشور است.
مرتضوی ضمن اشاره به اینکه اصفهان در سه دوره تاریخی پایتخت ایران بوده است، عنوان کرد: به همین دلیل ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی بسیاری در این استان وجود دارد.
استاندار اصفهان متذکر شد: همین موقعیتها باعث شده تا میان اصفهان و سنپترزبورگ روابط خواهرخواندگی منعقد شود و خوشحال میشویم اگر بتوانیم همین روابط را با استان ولادیمیر نیز برقرار کنیم.
مرتضوی ضمن اشاره به اثرات تحریم در کشور، گفت: ما سالیان بسیار تحت فشار تحریمهای ظالمانه غرب به سرکردگی آمریکا و اروپا بودیم، اما این تحریمها فرصتی شد تا بتوانیم در حوزههای مختلف بهداشت و سلامت، گردشگری، کشاورزی، تولیدات صنعتی، نظامی و … توانمندیهای ویژهای را در کشورمان ایجاد کنیم.
وی افزود: تجربه ما مملوء از موفقیت پس از تحریم است به عنوان مثال در همه گیری کرونا وقتی برای واردات واکسن تحت تحریم قرار گرفتیم، جوانان دانشمند کشور ما به حوزه ساخت واکسن کرونا ورود کردند و تجربه موفقی از تولید واکسن در دنیا را کسب کردیم.
استاندار اصفهان گفت: مطمئناً تحریمها سختیهای بسیاری را به همراه میآورد اما اگر درست مدیریت شود درهای خودکفایی و شکوفایی به روی مردم باز میشود.
وی همچنین از فعالان اقتصادی و گردشگری استان ولادیمیر دعوت کرد تا به اصفهان سفر و از نزدیک با ظرفیتهای این استان آشنا شوند.
اعلام تمایل استاندار ولادیمیر روسیه برای برقراری ارتباط و تعامل با اصفهان
نیکلای وینوگرادوف استاندار استان ولادیمیر نیز در این دیدار گفت: بسیار خوشحال هستم که برای نخستین بار که به ایران سفر کردهام به جای تهران در اصفهان حضور یافتم و اولین سفر ما به ایران در اصفهان رقم خورد.
وی ادامه داد: ما نمایندگان استان ولادیمیر هستیم، این استان بالغ بر هزار سال قدمت دارد.
استاندار ولادیمیر، عنوان کرد: شهر ولادیمیر پیش از مسکو پایتخت کشور روسیه بود و از شهرهای معتبر این کشور است، در کنار استان ولادیمیر بازار بسیار بزرگی وجود دارد که باعث شده محل استان ما منطقهای استراتژیک برای کسب و کار و سرمایهگذاری باشد.
نیکلای وینوگرادوف بیان کرد: بسیاری از تولیدات استان ما صنعتی و شامل خودرو، تجهیزات، داروهای پزشکی و … هستند. یکی از معروفترین واکسنهایی که در دوران کرونا مورد استفاده قرار گرفت در این استان تولید میشود.
وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ویژگیهای مردم استان ما، سطح عالی تحصیلات است.
استاندار ولادیمیر، گفت: ایران و روسیه هر دو دچار فشارهای سنگینی هستند اما در تلاشاند تا وابستگی به سایر کشورها را به حداقل برسانند و از زیر بار فشار تحریم خارج شوند.
نیکلای وینوگرادوف ادامه داد: عدم وابستگی اقتصادی باعث میشود تا به عدم وابستگی سیاسی نیز برسید و بتوانیم در دنیای سیاست نیز گامهای مستحکمی را برداریم.
وی افزود: به همین دلیل است که ما تلاش میکنیم بر تاریخ و کسب و کار کشور و استان خود تمرکز کنیم.
استاندار ولادیمیر تصریح کرد: روابط گردشگری، تجاری و علمی میان دو کشور روسیه و ایران برای ما ارزشمند هستند و در اولویت قرار دارند.
نیکلای وینوگرادوف ادامه داد: در این سفر بازدیدی از بزرگترین کارخانه تولید لوازم خانگی داشتیم و بازدید خودکفایی در این کارخانه برای ما باعث خوشحالی بود.
وی متذکر شد: شرکتهای غربی در حال خروج از بازارهای روسیه هستند و این امر شرایط مناسبی را برای کسب و کار میان دو کشور ایجاد میکند.
نیکلای وینوگرادوف عنوان کرد: بعنوان استاندار استان ولادیمیر اعلام میکنم که علاقهمند به گسترش ارتباطات تجاری، اقتصادی، علمی، هنری و گردشگری با کشور ایران و استان اصفهان هستم.
وی ادامه داد: همچنین حمایتهای لازم را خواهم داشت تا این ارتباطات به بهترین نحو شکل بگیرد.
استاندار ولادیمیر گفت: برای هر دو کشور تنها بودن در حوزه بینالمللی شرایط را سخت میکند و باعث میشود در حوزه رقابت با سایر کشورها عقب بمانیم اما در کنار یکدیگر بودن قوای ما را تقویت میکند.
نیکلای وینوگرادوف اظهار کرد: در این راستا ضروری است مسائل حوزه حملونقل میان دو کشور تسهیل یابد تا به سایر مسیرهای بینالمللی وابسته نباشیم.
وی خاطرنشان کرد: در جریان روابط تاریخی میان اصفهان و سن پترزبورگ هستم و راغب هستم این ارتباط میان اصفهان و ولادیمیر نیز به خوبی برقرار شود.
استاندار ولادیمیر گفت: از همین فرصت استفاده و هیئتی استان اصفهان را دعوت میکنم در جشن هزار سالگی یکی از شهرهای کشور ما حضور یابد.
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