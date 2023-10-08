سه میلیون دام سبک در استان کرمان واکسینه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، صدیقه کاظمی‌نیا ظهر یکشنبه، در نشست خبری ضمن اشاره به اقدامات انجام شده در اداره کل دامپزشکی استان کرمان گفت: واکسیناسیون بیش از ۳ میلیون دام سبک در زمینه طاعون نشخوارکنندگان کوچک و مراقبت بیماری‌های واگیر دام، طیور، آبزیان و زنبور عسل از ابتدای سال جاری در این اداره کل انجام شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان نقش این اداره کل را در تولید غذای سالم برای جامعه بسیارمهم ارزیابی کرد و گفت: کنترل چهار بیماری استراتژیک تب مالت، هاری، سل و مشمشه در دستورکار دامپزشکی است.

وی از حذف دام‌های آلوده به صورت مستمر خبر داد و گفت: دامپزشکی همیشه و به طور دائم انجام یکسری اقدامات و امور روتین و مستمر را در حوزه سلامت جامعه بر عهده دارد.

کاظمی نیا امنیت غذایی کشور و استان را بسیار مهم دانست و افزود: دامپزشکی یکی از اعضای اصلی قرارگاه امنیت غذایی کشور و استان است و سلامت تولیدات دامی، امنیت غذایی و مبارزه با بیماری‌های مشترک و واگیر دامی را برعهده دارد.

وی نظارت بر کشتارگاه‌ها و مراکز بسته‌بندی، تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی را از وظایف اداره کل دامپزشکی دانست و گفت: همکاران خدوم این اداره کل از مزرعه تا سفره همراه مردم و سلامت و بهداشت جامعه هستند.