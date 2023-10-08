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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۴۷

نایب رئیس مجلس:

دولت باید حقوق بازنشستگان را متناسب با شاغلان افزایش دهد

دولت باید حقوق بازنشستگان را متناسب با شاغلان افزایش دهد

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر دولت پول دارد تا حقوق شاغلان را افزایش دهد، باید به تناسب مشکل بازنشستگان را هم رفع کند و حقوق آنها را افزایش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن آصفری در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت همسان سازی حقوق بازنشستگان، گفت: همسان سازی حقوق بازنشستگان یک مسئله جدی است و باید به این موضوع در برنامه هفتم توسعه ورود کنیم.

حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: در زمانی که برنامه ششم توسعه بررسی می‌شد، حقوق بازنشستگان با شاغلان شکاف عمیقی داشت و در برنامه ششم تاکید شد که متناسب سازی به نحوی باشد که فاصله حقوق بازنشستگان و شاغلان ۱۰ درصد باشد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: خواهش ما این است که اگر دولت پول دارد تا حقوق شاغلان را افزایش دهد، باید به تناسب مشکل بازنشستگان را هم رفع کند و حقوق آنها را هم افزایش دهد و اگر ندارد، پس چرا می‌تواند حقوق دیگران را افزایش دهد؟

وی با اشاره به اینکه این موضوع در برنامه هفتم آمده اما به کمیسیون تلفیق ارجاع شده است، گفت: اعضای کمیسیون تلفیق و همچنین سازمان برنامه و بودجه باید برای این مشکل در کمیسیون چاره اندیشی کنند تا بازنشستگان و پیشکسوتانی که کشور مدیون آنهاست، مغفول واقع نشوند.

کد مطلب 5905788
زهرا علیدادی

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