بودجه در حوزه عمرانی شهرداری شهرکرد افزایش داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین واحدیان صبح یک شنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیران مجموعه مدیریت شهری با بیان اینکه هر مجموعه‌ای برای رشد، بالندگی و تکاپو نیاز به تغییر و تحول دارد، اظهارداشت: همانگونه که در طبیعت شاهد تغییر فصول و سال هستیم در یک مجموعه‌ای مانند مجموعه بزرگ مدیریت شهری تغییر و تحولات لازم است که به فراخور فرایندها تغییراتی صورت پذیرد.



وی افزود: تغییر در مجموعه دال بر عدم توانمندی افراد نیست بلکه در راستای پویایی و افزایش رشد یک مجموعه است.



شهردار شهرکرد با اشاره به استقلال مناطق یک و دو شهرداری بیان کرد: در راستای احقاق سیاست‌ها و اهداف سازمانی استقلال مناطق را در دستور کار قرار دادیم که مناطق همان شهرداری مرکزی در مقیاس کوچک‌تر است چراکه به واسطه مناطق در ارائه خدمات سهولت ایجاد می‌شود.



واحدیان با بیان اینکه در مرکز استان با این تعداد جمعیت و وسعت نیاز به مناطق بیشتری هستیم، ادامه داد: خدمات در مناطق به گونه‌ای باید ارائه شود که بروکراسی و فراِیند اداری برای شهروندان افزایش نیابد بلکه مطالبات و مشکلاتشان رفع و مدیر منطقه پاسخگوی مطالبات شهروندان باشد و جایگاه مدیران مناطق فراتر شود.



وی با اشاره به افزایش بودجه در حوزه عمرانی گفت: امسال تنها ۳۶ درصد بودجه جاری است و مابقی آن عمرانی است که این مهم به واسطه تلاش همکاران در مدیریت شهری بوده است که می‌طلبد این تلاش افزایش پیدا کند تا شاهد توسعه و رونق در شهر باشیم.